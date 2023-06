"Pas de mesure de sécurité": victime d'une tentative d'enlèvement, elle porte plainte contre Bolt

Chiara a pris un VTC sur l'application Bolt, mardi soir. Elle raconte, dans la Matinale week-end de RMC, que son chauffeur a tenté de l'emmener contre son gré dans le Nord de Paris, pour "voir des amis", alors qu'elle voulait simplement rentrer chez elle dans l'Est parisien. Après avoir porté plainte contre le chauffeur elle veut se retourner contre l'application.

C'est une affaire qui agite les réseaux sociaux depuis quelques jours. Chiara, a commandé mardi soir un VTC sur l'application Bolt depuis l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle aux environs de 21h30. Mais la course ne se passe absolument pas comme prévu. "La plaque du chauffeur correspondait, mais je ne suis pas sûr pour son visage. La première question qu'il m'a posée est de savoir si j'étais seule" explique-t-elle, trouvant la question "bizarre" mais sans s'inquiéter outre mesure au début. Sauf que le trajet va finalement durer 1h30 au lieu de 30 minutes.

"Sur l'application, je ne pouvais pas me (géo-localiser). C'est en sortant Porte de la Chapelle que j'ai commencé à avoir très peur. Je me suis dit qu'il y avait un gros problème. Le chauffeur m'a dit "maintenant, on va arrêter de jouer, tu trafiques le réseau". A l'heure actuelle, je n'ai toujours aucune idée de ce que veut dire cette phrase. J'ai pris peur, je me suis dit qu'il y avait un gros problème. Je lui ai demandé s'il me parlait à moi, et il m'a dit que "oui"."

"Je commence à paniquer, je lui demande où il me dépose et il me répond "on va voir des amis". J'appelle mon ami, je dis au chauffeur "tu me laisses ici, tu me laisses ici". Le chauffeur répond en me demandant pourquoi j'avais peur. Il avait un ton très ferme, il parlait de manière très basse, je l'entendais très peu."

Le chauffeur suspendu

Finalement, elle va pouvoir sortir de la voiture: "Je ne sais pas par quel miracle, mais il m'a laissé sortir, il s'est arrêté.

"La seule chose qui m'a réellement sauvé, je pense sincèrement que c'est que je lui ai dit que quelqu'un avait ma localisation et qu'il a compris que j'étais au téléphone. Il a pris peur. J'ai pu récupérer ma valise, il y avait un hôtel en face et je m'y suis réfugiée. "

L'affaire est prise au sérieux par la plateforme. Bolt assure que le chauffeur VTC a été suspendu temporairement le temps de l'enquête interne. Mais la jeune femme estime que la plateforme n'en fait pas assez face aux urgences dans ses courses.

Des dizaines de témoignages similaires

"La première chose que j'ai faite est d'écrire à Bolt. Je n'ai pas trouvé de bouton pour les appeler en urgence" Après avoir porté plainte mercredi contre le chauffeur pour "enlèvement et séquestration suivi d'une libération", Chiara va porter-plainte contre la plateforme. "Il n'y a aucune vraie mesure de sécurité" dénonce-t-elle.

"Ce n'est pas suffisant. Il y a de grandes chances que le chauffeur n'était pas la bonne personne. Et Bolt ne me prenait pas au sérieux avant que je poste sur les réseaux sociaux" explique-t-elle.

"J'ai reçu des dizaines de témoignages similaires" explique aussi Chiara. Des témoignages qui concernent toutes les plateformes de VTC. "Tout le long du trajet, je cherchais un bouton d'urgence pour contacter la plateforme, et il n'y en a pas."