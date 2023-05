SNCF: immense succès de la vente de 10.000 billets Ouigo train classique à un euro

Pour fêter ses 1 an, Ouigo train classique a mis en vente 10.000 billets à un euro ce mardi matin. Le succès a été tel que le site a été victime de nombreux bugs. Une fois les billets écoulés, 10.000 autres au même prix ont été à nouveau proposés. L'offre est désormais terminée.

L'opération menée par Ouigo train classique ce mardi a été un véritable succès. À l'occasion de son premier anniversaire, 10.000 billets ont été mis en vente au prix symbolique de 1 euro.

Les villes desservies étaient celles qui le sont habituellement par Ouigo train classique, soit 14 destinations, entre Paris et Lyon ou Paris et Nantes. Cela concernait des voyages entre le 24 mai et le 5 juillet, seul le week-end de la Pentecôte n'était pas compris.

Cela a tellement bien fonctionné qu'après quelques dizaines de minutes, le site internet pour prendre les billets n'était plus accessible. De nombreux bugs ont été signalés par les utilisateurs. Finalement, tous les billets ont pu être achetés.

20.000 billets en tout

D'ailleurs, rapidement, 10.000 autres billets toujours au prix de 1 euro ont été remis en vente.

Ce mardi après-midi, tous les billets à ce prix avaient été achetés par les voyageurs.

Ouigo train classique est une offre qui dépend de Ouigo et qui permet de voyager à petits prix. Les tarifs sont habituellement compris entre 10 et 49 euros pour les adultes, et 5 euros pour les enfants.