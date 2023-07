SNCF : panne géante à la gare Montparnasse, de nombreux trains retardés

De nombreux trains affichent du retard au départ de la gare Montparnasse, ce vendredi, à cause d'une panne de signalisation, alors que les départs en vacances sont nombreux en ce week-end de chassé-croisé.

Début de week-end difficile si vous partez ou arrivez gare Montparnasse, ce vendredi. Le trafic est très perturbé dans la gare parisienne qui dessert l'ouest de la France, en raison d'une panne de signalisation.

"Les circulations sont actuellement très perturbées à l'entrée et la sortie de la ligne à grande vitesse Atlantique", a précisé le groupe public.

Plus d'une heure de retard

Les trains affichent des retards d'au moins 40 minutes et jusqu'à une heure et demi, à l'arrivée comme au départ, alors que de nombreux voyageurs prennent leur train pour le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens.

En cause, une panne de signalisation liée à une panne électrique consécutive aux orages violents sur la région parisienne, notamment à l'entrée de la ligne à grande vitesse vers l'ouest, au sud de la gare TGV de Massy-Palaiseau, a indiqué le compte twitter SNCF voyageus. Le même compte évoque des perturbations jusqu'en début de soirée.