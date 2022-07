"Un été catastrophique": en Auvergne-Rhône-Alpes, les annulations de trains explosent

Canicule, manque de personnel et de machines: les annulations de trains se multiplient cette année dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En plus de 40 ans à la SNCF, un cadre de la compagnie de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'avoue: il n'avait jamais vu ça. Dans la région, les trains sont nombreux à être annulés. Une vingtaine d'entre eux sont supprimés chaque jour sur les lignes Grenoble-Lyon, Grenoble-Valence et Grenoble-Chambéry.

La raison? Une accumulation de problèmes sur les rames, avec des chocs sur des passages à niveau, des éboulements et des arbres couchés sur les voies entraînant l'envoi systématique du matériel en maintenance, car une rame abîmée ne peut pas circuler. À cela, s'ajoutent la canicule, et les climatiseurs qui tournent à plein régime et tombent en panne, ainsi que les absences de conducteurs pour cause d’arrêt-maladie.

Et c'est là que les problèmes structurels apparaissent. "Le rail est en surchauffe mais pas uniquement du fait du réchauffement climatique", assure à RMC Laurent Aubeleau, représentant CGT Cheminots pour la région de Lyon.

"On est dans une situation d'effectif très compliquée sur les conducteurs de trains mais aussi au niveau des contrôleurs, des agents de maintenance dans les ateliers et dans les gares au guichet. Notre direction, mais aussi le gouvernement et le conseil régional de Laurent Wauquiez, doivent prendre la mesure de ces problématiques", appelle-t-il.

Un manque de trains dénoncé

De leur côté, les associations d'usagers expriment leur colère. "On a un été catastrophique", déplore François Lemaire, vice-président de la FNAUT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, dans la région.

"On a un manque structurel de nombre de trains disponibles. La raison, c'est parce que la région n'a pas assez investi en achetant suffisamment de trains. La SNCF n'a pas assez de marge pour faire part aux aléas. Chaque année, nous recevons un communiqué de presse faisant état de trains surchargés, réduits ou supprimés pour manque de matériel", déplore-t-il.

La SNCF assure comprendre les associations et promet un retour à la normale à la mi-août... sous réserve de ne pas subir "d’autres incidents ou des pics de chaleur".