VTC: faut-il des caméras obligatoires pour protéger les chauffeurs et les clients?

Après la multiplication des agressions ces dernières années, et la diffusion d'une vidéo choc sur les réseaux sociaux de la tentative de dépouillement d'un chauffeur, le débat de la vidéosurveillance dans les VTC est lancé. Et cela semble séduire toutes les parties concernées.

Faut-il installer des caméras dans les VTC? La question fait débat après la multiplication des agressions ces derniers mois et même ces derniers jours. Près de Lille, c'est un chauffeur qui a été agressé par des clients lors d'une course jeudi, et a finalement réussi à mettre en fuite ses agresseurs. La scène, diffusée sur les réseaux sociaux, a été filmée par sa caméra de vidéosurveillance installée dans son véhicule et a beaucoup fait réagir.

"Le chauffeur est très choqué et essaie de se reconstruire", nous confie ce mercredi matin sur RMC Brahim Ben Ali, secrétaire national de l’intersyndicale nationale des VTC, et qui est à l'origine de la diffusion de cette vidéo. Un dispositif qui, au final, a permis d'identifier les agresseurs.

A Paris, mercredi dernier, c'est une jeune femme de 24 ans qui a raconté avoir échappé à une tentative de kidnapping par un chauffeur VTC.

"C'est la garantie d'avoir une preuve en cas de soucis"

Alors, face à la répétition d'incidents de ce type, plusieurs voix réclament l'installation obligatoire de ces petites caméras embarquées pour garantir la sécurité des chauffeurs et passagers. Une idée qui semble séduire clients et chauffeurs.

Ce type de caméra a ainsi permis à Sylvain, chauffeur VTC depuis cinq ans en région parisienne, de rouler en toute sérénité.

"C'est surtout pour ma sécurité que je l'ai installée, mais aussi pour la sécurité de mes passagers. C'est la garantie d'avoir une preuve en cas de soucis dans la voiture ou à l'extérieur."

Les clients - et notamment les clientes - semblent favorables à la généralisation de ces caméras embarquées dans les VTC.

"Surtout en tant que femme, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, donc je pense que ça peut être une très bonne solution. J'ai déjà vécu une histoire de violence avec un chauffeur donc pourquoi pas", témoigne une cliente.

"Ça sauve également des chauffeurs accusés à tort d'agression"

Lui-même victime d'une violente agression il y a quelques mois, Denis, sept ans comme VTC, réfléchit à investir 200 euros pour s'équiper. Il espère ainsi éviter les problèmes.

"C'est aussi le fait de responsabiliser les usagers. Il faut qu'ils comprennent qu'on est là pour effectuer notre travail au mieux, que ce soit pour eux comme pour nous", lance-t-il.

Le principal syndicat de chauffeur VTC réclame l'installation obligatoire de ces petites caméras dans les véhicules, mais également la vérification de l'identité des clients.

"Il n'y a pas assez de contrôles, et en complément on demande cette 'dashcam' car ça a sauvé des personnes. Et aussi pour des personnes accusées d'agression qui au final étaient des victimes", confirme Brahim Ben Ali, du syndicat des VTC, qui explique qu'une réunion interministérielle va être organisée à ce sujet prochainement pour encadrer la mise en place d'un tel dispositif.