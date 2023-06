"Ça nous complique la vie": un village de Bretagne privé d'internet après un accident de la route

Les 1.700 habitants d'une petite commune rurale d'Ille-et-Vilaine sont coupés d'internet depuis plusieurs semaines. L'opérateur en charge du réseau a déjà reporté la réparation nécessaire, qui pourrait intervenir dans trois semaines seulement.

Depuis plusieurs jours, Philippe n’a plus internet. C’est depuis l’ordinateur d’une amie, à quelques kilomètres de chez lui, qu’il a écrit à "RMC s'engage pour vous" à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr.

Philippe habite au Theil-de-Bretagne, une petite commune de 1.700 habitants près de Rennes. Le 26 mai dernier, brutalement, plus de connexion internet. Il interroge le voisinage et là, surprise: "Quand mes voisins m'ont dit qu'ils n'avaient plus internet quel que soit l'opérateur, je me suis dit que c'était un problème de ligne, donc j'ai suivi le fil, tout simplement", raconte-t-il à RMC.

Philippe mène alors son enquête. Il monte dans sa voiture, suit la ligne aérienne et tombe rapidement sur la scène de "crime": près d’une voie ferrée, il découvre deux poteaux électriques couchés et un câble arraché.

Philippe livre alors ses constatations à la mairie. Et la municipalité connaît le coupable: c'est un automobiliste qui a provoqué une réaction en chaîne. Sa voiture a percuté un poteau qui s’est couché, la ligne téléphonique s’est affaissée, puis un train a arraché le câble et emporté un deuxième poteau dans sa course. Mystère résolu!

Des réparations d'ici trois semaines seulement?

Mais en attendant, Philippe et 60 autres voisins sont privés d’internet depuis trois semaines. "Cela ne nous empêche pas de vivre ni de respirer mais ça nous complique fortement la vie. Toutes les démarches administratives aujourd'hui se font beaucoup par internet. J'ai un voisin qui devait faire plusieurs jours en télétravail, c'est impossible. C'est du service public, le réseau téléphonique. N'y a-t-il pas une obligation légale de délais de réparation?', s'interroge Philippe.

Les réparations ont déjà été repoussées quatre fois par l’opérateur Orange. Les fournisseurs ont pourtant une obligation de résultat: ils doivent garantir l’accès à internet à leurs clients. Mais la réparation est difficile, en bordure de chemin de fer. Orange a bien fait une demande d’intervention auprès de la SNCF mais la compagnie ferroviaire n’a pas encore répondu.

Les réparations sont prévues, en théorie, dans trois semaines. Le maire de cette petite commune rurale s'est en tout cas engagé à accompagner au mieux ses 60 administrés privés d’internet.

