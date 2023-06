Emmanuel Macron annonce 500 millions d'euros supplémentaires pour l'IA française

En déplacement au salon VivaTech, à Paris mercredi, le président français Emmanuel Macron a annoncé une aide de 500 millions d'euros pour l'IA française.

Après avoir arpenter les allées du salon VivaTech, le président français Emmanuel Macron a annoncé, ce mercredi, vouloir investir davantage dans l'intelligence artificielle française.

Le président de la République a évoqué des financements supplémentaires de plus de 500 millions d'euros pour développer l'intelligence artificielle en France et faire émerger des champions et des pôles de taille mondiale.

Viser l'excellence

"Nous devons faire émerger cinq à dix clusters, à hauteur de 500 millions d'euros, pour avoir deux ou trois pôles d'excellence" au niveau mondial et "créer des champions", a-t-il déclaré, au salon VivaTech, le plus grand salon européen de la tech, qui a ouvert ses portes mercredi.

Le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, a lui appelé l'Union européenne à "investir et innover" pour développer des systèmes d'intelligence artificielle avant de "réguler" des technologies étrangères, au risque sinon de perdre son "indépendance".



"Il faut que l'Europe bâtisse son indépendance sur l'intelligence artificielle, en particulier l'intelligence artificielle générative", a plaidé Bruno Le Maire

"On doit investir, on doit avoir les meilleurs machines de calcul, on doit avoir les meilleurs algorithmes, on doit surtout garder nos scientifiques", a-t-il poursuivi. "C'est un enjeu décisif de souveraineté, d'indépendance économique et d'indépendance culturelle."