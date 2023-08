Faut-il interdire l’accès à Internet aux mineurs la nuit ?

La Chine a décidé de limiter l'accès à Internet pour les mineurs, à partir du mois de septembre 2023. Parmi les limitations, la privation d'internet mobile la nuit jusqu'à l'âge de 18 ans.

C’est une mesure qui paraît impensable, voire techniquement impossible. Mais la Chine a décidé de limiter l’accès à Internet aux plus jeunes et même de l'interdire la nuit. Dans sa lutte contre la surexposition aux écrans, Pékin va, à partir du 2 septembre, priver les mineurs d'Internet mobile, entre 22 heures et 6 heures du matin. L'idée n'est pas de "couper" Internet, mais d'empêcher les plus jeunes, au-delà de 22 heures, d'accéder aux plateformes et réseaux sociaux chinois.

Pour se faire, les fabricants de smartphones et les plateformes auraient de nouvelles obligations, comme la création d'un mode "mineur" paramétrable par les parents. Ce mode mineur empêcherait l’utilisation du smartphone pendant plus de 40min par jour pour les moins de huit ans, Pour les enfants de 8 à 16 ans, cette limite est augmentée à une heure et à deux heures pour ceux âgés d'entre 16 et 18 ans.

Des risques pour la santé

Interdire l’accès à Internet aux plus jeunes c’est aussi réduire les risques pour leur santé. L’exposition aux écrans, même si elle peut être bénéfique pour le développement du cerveau, reste très dangereuse pour les enfants. Alors qu'un Français passe en moyenne 32h par semaine devant un écran et que les temps d'exposition chez les moins de 18 ans sont en constante augmentation, limiter le temps passé devant la télé, l’ordinateur ou le téléphone permettrait de réduire les risques pour leur santé

La Chine va frapper fort pour tenter de régler ce problème de santé publique. En France, le temps passé par les enfants devant un écran pose question. En mars, l’Assemblée nationale adoptait une série de mesures préventives pour sensibiliser les professionnels de la petite enfance et les parents.

Parmi ces mesures, on peut citer des restrictions d’utilisation des écrans dans les crèches, l’inscription dans le carnet de grossesse de recommandations sur la bonne utilisation des écrans pour les plus petits ou encore un message de prévention sur les emballages d’ordinateurs, de tablettes ou de téléphone.

Mais il reste encore du chemin : l'OMS, l'organisation mondiale de la Santé, recommande de ne pas exposer les enfants de moins de deux ans aux écrans. En France, cette limite d’âge a été fixée à trois ans sous l’impulsion de l’Arcom (ex-CSA) mais plus de 85% des parents ne respectent pas cette recommandation.