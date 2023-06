Fin du partage de compte Netflix: alerte sur une tentative d’escroquerie par mail

L’UFC-Que Choisir alerte ce lundi sur une tentative d’escroquerie par mail liée à la fin du partage de compte Netflix.

Méfiance, si vous recevez un e-mail de ce genre. L’UFC-Que Choisir alerte ce lundi sur des tentatives de phishing en lien avec la fin du partage de compte annoncé par Netflix, le géant américain des plateformes de streaming vidéo. Un courriel usurpant l’identité visuelle de Netflix et annonçant un problème lié à la facturation circule actuellement. Ce message demande de mettre à jour les informations de connexion afin de continuer à regarder la plateforme. Mais l’adresse d’expéditeur de ce mail ne correspond pas à la société américaine.

"Si vous cliquez, vous n’atterrissez pas sur le site de la plateforme mais sur une page illicite. Les informations demandées (identifiants, coordonnées bancaires, identité, etc.) vous seront subtilisées et pourront être utilisées à des fins malhonnêtes (vol d’argent, usurpation d’identité…), indique l’UFC-Que Choisir. Si vous vous êtes fait piéger par ce phishing, il est conseillé de faire opposition auprès de votre banque et de porter plainte, tout en signalant les faits sur cybermalveillance.gouv.fr.

Bientôt un filtre anti-arnaque

Ce type de tentative d’escroquerie sera bientôt signalé aux internautes avant qu’ils en soient victimes. C’est en tout cas l’intention du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, avec notamment la mise en place d’un filtre anti-arnaque.

"L’idée, c’est de passer par une application, même si pour l’instant le détail technique n’a pas encore été précisément communiqué, pour documenter, lister, les adresses qui sont suspectées ou ont été identifiées comme participant à des activités frauduleuses, expliquait Nicolas Arpagian, expert en risques numériques et vice-président du cabinet Headmind Partners, dans ‘Charles Matin’ début mai sur RMC et RMC Story. Une fenêtre s’ouvrirait dès lors que le message émanerait de l’une des adresses de cette liste. La difficulté, c’est qu’on ne va pas bloquer votre navigation et si vous persistez à vouloir cliquer sur le lien, vous pourrez le faire." Un système pas infaillible, mais qui pourrait déjà aider à déjouer certains pièges.