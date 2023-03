Intelligence artificielle: pourquoi GPT-4 surpasse déjà ChatGPT

Dans "Estelle Midi" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Anthony Morel présente déjà le successeur de ChatGPT. Une intelligence artificielle encore plus forte, qui s'appelle GPT-4.

On parle souvent de la révolution que représente ChatGPT, cette intelligence artificielle qui a réponse à tout. Et bien, elle est déjà has been… Son successeur vient d’être dévoilé. Il est baptisé GPT4 et il est encore plus impressionnant.

ChatGPT était l’entrée, GPT-4 c’est le plat de résistance. Les choses avancent très, très vite dans le domaine des IA génératives, ces algorithmes qui ont réponse à tout. Mais en termes de raisonnement logique, GPT-4 est absolument bluffant et se rapproche de plus en plus de ce que pourrait faire un être humain. Pour tester son "intelligence", on lui a fait passer différents examens très difficiles, comme le feraient des étudiants humains.

Pour l’examen du barreau américain par exemple, GPT-4 se place dans les 10% des meilleurs candidats, là où ChatGPT était plutôt en fin de classement. Même chose pour un examen de biologie, où cette nouvelle IA se classe parmi les meilleurs élèves. En termes de puissance créatrice aussi, que ce soit pour écrire des scenarios, des chansons, imiter le style d’un artiste en particulier par exemple et même faire preuve d’humour! Ce que pouvait déjà faire ChatGPT, mais en mieux.

Capable de raisonner comme le ferait notre cerveau, parfois en mieux

Mais la nouvelle fonctionnalité la plus intéressante, c’est sa capacité à comprendre ce qu’on lui écrit mais aussi ce qu’on lui montre: analyser des images, des photos, et en tirer des conclusions logiques, comme le ferait un humain. Dans un des exemples, on voit des ballons de baudruche attachés au sol par des ficelles. Et on lui demande: qu’est-ce qui se passe si on coupe les ficelles? L’IA répond de manière assez logique: les ballons vont s’envoler. Sur d’autres images, elle est capable de repérer une anomalie ou même d’expliquer un dessin humoristique. Bref, de raisonner comme le ferait notre cerveau, parfois en mieux.

ChatGPT a permis au grand public de découvrir concrètement et de manière très ludique ce que pouvait être l’intelligence artificielle. Mais là, on va sortir du "chatbot pour s’amuser" et intégrer cette brique technologique dans plein d'applications de notre vie quotidienne. Je prends une photo de l’intérieur de mon frigo, il me propose des recettes… Autre exemple concret : BeMyEyes, une application à destination des personnes malvoyantes, va intégrer GPT-4. Elle va leur décrire oralement le monde qui les entoure. En pointant son téléphone, un assistant virtuel basé sur GPT 4 va être capable par exemple d’analyser, de reconnaître individuellement différents produits et dire si ma brique de lait est périmée. Lire les boutons d’un distributeur automatique ou guider la personne jusqu’à la bonne machine à la salle de sport… C’est un exemple parmi des centaines qui vont arriver, dans tous les domaines.

Ils ont aussi annoncé une intégration dans l’application d’apprentissage de langues Duolingo, pour permettre de simuler une conversation dans n’importe quelle langue sur n’importe quel sujet et corriger les erreurs en temps réel. Parmi les applications les plus bluffantes: un internaute lui montre quelques notes écrites à la va-vite sur un carnet et lui demande d’en faire un site internet. Et il se retrouve avec un site superbe.

Des progrès sur les limitations

L’un des points noirs de ces IA, c’est le fait qu’on puisse les détourner, qu’ils inventent parfois des réponses. On a eu aussi l’intégration de ChatGPT à Microsoft qui a tourné au vinaigre quand l’IA est devenue agressive voire insultante contre les internautes. Ce n’est pas encore parfait, mais il va y avoir du mieux. Sur les tests réalisés en interne, l’outil va beaucoup moins accepter de répondre à des questions interdites (comment fabriquer des explosifs) et il va être beaucoup moins susceptible d’inventer des réponses de toutes pièces. GPT-4 a aussi été entraînée avec des retours humains, pour améliorer son comportement. On comprend en tout cas qu’après toutes les polémiques, OpenAI veut redorer son blason auprès du grand public. En insistant aussi sur le côté éducatif de l’outil, qui pourrait servir de prof de maths particulier à un élève en difficulté. Une manière comme une autre de répondre aux polémiques sur l’utilisation de ChatGPT pour tricher quand ils font leurs devoirs, car c’est quand même plutôt ça la réalité aujourd’hui…