Machine à embrasser, sous-vêtements connectés… Des innovations surprenantes pour les amoureux

Les relations amoureuses à distance, ce n’est pas toujours facile. Sur RMC, Anthony Morel présente une invention chinoise devenue virale: un simulateur de baiser, qui permet d’embrasser son amoureux(se) même à l’autre bout du monde.

Est-ce une idée de génie ou un tue l’amour absolu? Pour les relations longue distance et les longues soirées en solo, voici… la machine à embrasser à distance! Elle permet de réaliser un baiser fougueux à des milliers de kilomètres, "presque" comme si on y était. Comment décrire cet étrange appareil? Une paire de lèvres en silicone, comme un jouet, mais qu’on peut embrasser pour de vrai. Et branché sur un smartphone. Apparemment, l’appareil se réchauffe au contact, pour qu’on ait vraiment la sensation d’embrasser quelqu’un. Le tout accompagné de bruits de succion. Pas franchement ragoûtant, mais visiblement, en termes de sensations, ça le fait… On peut télécharger des baisers et les envoyer, ou recevoir ceux de quelqu’un d’autre. L’appareil a été inventé au moment du confinement, qui a duré très longtemps en Chine. Au cas où vous seriez intéressé, ça coûte autour de 35 euros, ça s’appelle le MUA. Beaucoup d’utilisateurs se plaignent d’un défaut: l’appareil n’a pas de langue, ce qui casse un peu le réalisme…

Ça ne fait pas forcément rêver… Et c’est loin d’être le premier appareil de ce genre. Au fil des années, on a vu pas mal d’inventions pour les relations à distance. Il y a même tout un business autour de ça. Certaines assez soft, d’autres un peu plus coquines… Côté soft: l'oreiller qui fait des câlins, PillowTalk. C’est un oreiller qui va permettre de ressentir les battements de cœur de votre compagne ou de votre compagnon, même quand il est à l’autre bout du monde. Chacun porte un bracelet qui va mesurer le pouls et ce rythme cardiaque est transféré à un petit boîtier placé sous l’oreiller qui va recréer les battements et les sons, comme si vous étiez serrés l’un contre l’autre. Il existe aussi dans le même genre une bague connectée, qui permet de ressentir au doigt les battements de cœur de sa moitié.

Gênant en pleine réunion…

Et la version plus osée, c’est quoi? Des sous-vêtements connectés, qu’on peut faire vibrer à distance depuis son smartphone. Des caleçons, culottes et soutiens-gorge équipés de composants électroniques, des petits capteurs qui sont les mêmes que ceux qu’on trouve dans le vibreur du téléphone et qui vont s’activer à distance depuis votre smartphone. Vous ouvrez l’application, vous allez voir un caleçon ou un soutien-gorge, et en touchant l’écran, vous allez envoyer une petite chatouille plus ou moins puissante à votre partenaire sur la zone concernée. Ça peut être une chatouille, ça peut être un peu plus aussi… Plus vous appuyez, plus la sensation sera forte. C’est plus original qu’un texto. Après, dans un déjeuner d’affaires ou en plein entretien d’embauche, ça peut vite devenir gênant…