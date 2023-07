Netflix a généré 20% du trafic internet français en 2022

Netflix a généré 19,7% du trafic internet français en 2022, a annoncé ce mardi l'Arcep, dans son baromètre sur l'état d'internet en France. Des chiffres qui montrent une sur-domination de quelques acteurs sur le web français.

Ces chiffres montrent, par ailleurs, un trafic extrêmement concentré puisqu’au-delà de Netflix, plus de la moitié du trafic (54%) provient de quatre autres acteurs: Google (10,5%), Akamai (8,9% - leader mondial des services de réseau de diffusion de contenu (CDN), utilisé par de nombreux sites internet de commerce en ligne et de médias), Meta (8,2% - la maison mère de Facebook et Instagram) et Amazon (7%). C’est la conséquence de l'essor de la consommation de films sur catalogue et séries par abonnement, de la TV en rattrapage et des vidéos sur les réseaux sociaux.

Le défi de la consommation de données

Le défi permanent, pour tous ces géants du Net, c’est de diffuser plus en consommant moins de données. Entre 2015 et 2020, Netflix a réduit ses débits de moitié, ce qui signifie qu'il faut aujourd'hui 50% de données en moins pour diffuser la même quantité et la même qualité de vidéo et de nouveaux progrès sont encore attendus dans ce domaine.

L’enjeu est majeur dans le bras de fer qui oppose ces sociétés gloutonnes de réseau aux opérateurs télécoms, qui réclament leur contribution pour financement des coûteuses infrastructures réseaux. Les fournisseurs de contenus concernés considèrent - a contrario - que les opérateurs sont déjà rémunérés par leurs clients. Le bras de fer est loin d’être terminé.