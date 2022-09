Nouveaux iPhone, toujours plus chers: le prix est-il justifié?

C’est toujours l’un des événements tech de la rentrée. Apple a présenté ce mercredi soir ses nouveaux iPhone. Et niveau prix, ça pique encore plus que d’habitude… Il faudra débourser 1.000 euros minimum pour se l’offrir. Mais est-ce que ça les vaut ?

Apple de plus en plus cher. 1.019 euros pour la version de base de l’iPhone 14, dévoilé ce mercredi soir, et jusqu’à 2.100 euros pour le modèle pro avec le maximum de mémoire. Cette explosion des prix, c'est la conséquence concrète de la faiblesse de l’euro face au dollar. Est-ce qu’elle est justifiée? En termes d’innovation, pas vraiment... Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro ressemblent beaucoup aux modèles actuels. Entendons-nous bien : ce sont de super téléphones, mais les améliorations se font à la marge : un processeur plus puissant, des caméras améliorées, surtout sur la version pro, une autonomie améliorée... Et puis des nouveautés intéressantes, comme cette fonctionnalité qui permet de passer des appels en urgence, même quand on n'a pas de réseau. En passant par une connexion satellitaire : il suffit de pointer son téléphone vers le ciel pour récupérer un tout petit peu de connectivité. Pratique si on est perdu dans la montagne. Des capteurs aussi pour détecter les accidents de voiture. Mais est-ce que tout ça est à la hauteur de la facture ? Ça fait quand même quelques années qu’Apple n’innove plus beaucoup et ronronne, sans grosse rupture technologique. Leur dernier « nouveau produit » était l’Apple Watch… en 2014 !

En même temps, ils auraient tort de se priver : quel que soit le prix et malgré toutes les problématiques autour du pouvoir d'achat, ils se vendent comme des petits pains. Ça reste le smartphone qui fait le plus rêver, même s’il est hors de portée pour beaucoup (prix moyen d’achat d’un smartphone en France : 446 euros). C’est le smartphone le plus vendu au monde, il s’en est vendu plus de 100 millions sur les six premiers mois de l’année.

Apple bénéficie toujours d’une aura qui va au-delà de la raison. Des neurologues ont d'ailleurs réalisé une expérience tout à fait étonnante. Ils ont soumis à un IRM un fan d'Apple et lui ont montré des images d'iPad et d'iPhone. Conclusion : les zones du cerveau qui sont stimulées sont les mêmes que lorsqu'on montre une image de Dieu à un croyant.

Il y a aussi la simplicité... Beaucoup de gens ont acheté un iPhone il y a quelques années et se retrouvent un peu prisonniers d’un écosystème très confortable et dont ils ont peur de sortir. Alors qu'en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça d'adopter Android, le grand concurrent, où on trouve des centaines de modèles beaucoup plus abordables.

Les alternatives à Apple

Si on n’a pas envie de vendre un rein pour acheter son prochain téléphone, quelles sont les alternatives ? C’est toujours compliqué car ça dépend du budget et des besoins de chacun (photos, séries, boulot…). Pour ce qui est du rapport qualité prix, le conseil, c’est de miser sur les marques chinoises, moins connues mais qui proposent des smartphones haute performance pour des prix beaucoup plus abordables. Avec des très bons niveaux d’autonomie, des systèmes de recharge ultra rapides… On peut citer Oppo, Vivo ou encore Xiaomi avec la gamme Redmi Note, réputée pour son très bon rapport qualité prix, autour de 200 euros. Si vous pouvez monter un peu plus haut (500/600 euros), le Pixel 6 de Google est un très bon concurrent de l’iPhone... pour la moitié du prix.

Et puis, on n’est pas obligé d’acheter LE dernier modèle qui vient de sortir. Il y a des téléphones sortis il y a un ou deux ans qui sont tout à fait performants. Les appareils photo, par exemple, ont tellement évolué ces dernières années que même sur un smartphone milieu de gamme, on fait des super photos de vacances. Et ils sont souvent bradés. Vous pouvez aussi évidemment vous diriger vers les smartphones reconditionnés, sur des sites comme Backmarket ou ReCommerce par exemple. Et si vous voulez vraiment sortir des sentiers battus: le Nothing phone, complètement transparent avec des bandes lumineuses, où on voit les composants à l’intérieur. Un très bon smartphone milieu de gamme, autour de 450 euros.