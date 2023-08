Sac magique, cahier effaçable, stylo connecté: les nouveautés high-tech de la rentrée

Dernière ligne droite pour la rentrée des classes et l'achat des fournitures scolaires avec quelques innovations technologiques qui pourraient être bien utiles pour les enfants, et leurs parents.

Plus que quelques jours pour acheter ses fournitures. Et quelques innovations viennent en aide aux parents et aux enfants, notamment pour en finir avec les cartables trop lourds. Le poids moyen d’un cartable est de 8,5 kilos, soit 20% du poids de l’élève !

La solution s’appelle le Gravipack. Je vous avais présenté avant les vacances ce sac pour les randonneurs, qui existe aussi en version cartable, et qui a été conçu pour que vous ne sentiez quasiment pas son poids quand vous le portez sur vos épaules.

Si je le prends à la main, je sens bien les 10 kilos de matériel que j’ai dans le sac, mais dès que je le mets sur les épaules, je ne les sens quasiment pas ou en tout cas beaucoup moins qu’avec un sac normal. Ils sont bien là, mais ils sont beaucoup mieux répartis qu’avec un sac habituel.

Là en fait, toute la technologie repose dans des bretelles spécialement conçues. Elles sont dures au toucher, rigides, parce qu’à l’intérieur, vous avez des inserts métalliques qui vrillent la bretelle, un peu comme quand vous mettez vos pouces entre le sac et les épaules. Ça permet de soulager le poids du sac, de transférer son poids du sac sur les muscles des hanches. Le poids est réparti de manière beaucoup plus harmonieuse. Ça coûte autour de 120 euros, il a aussi été testé par l’armée et intéresse les pompiers, les livreurs...

Et niveau porte-monnaie: comment l'alléger?

La grosse problématique de la rentrée cette année, c’est celle du budget. Un des potentiels gros succès de cette année: des cahiers qu’on peut réutiliser à vie. Ça s’appelle EcoNoteBook. Un cahier presque normal, des feuilles de papier, on écrit dessus au stylo. Jusque-là, rien de plus classique. Sauf qu’une fois le cahier rempli, on peut effacer la totalité de son contenu avec un chiffon, un peu comme une ardoise. C’est un papier traité pour absorber l’encre quand vous écrivez -si je passe juste le doigt, ça ne s’efface pas, ce n’est pas comme une ardoise. Mais au contact de l’humidité, ça s’efface instantanément.

Humidité, mais aussi chaleur ! Quand le cahier est rempli, il suffit de le passer… au sèche-cheveu pour l’effacer intégralement. C’est assez malin pour tout ce qui est cahier de brouillon, agenda, il existe aussi des post-its. Ça coûte une vingtaine d’euros, mais on peut écrire et effacer plus de 1 000 fois dessus. Point bonus, il est fabriqué en France.

Des stylos connectés qui prennent des notes sur cahier et en ligne en même temps

Quid des stylos? L’idée ça va être de marier les avantages du bon vieux papier/stylo et ceux du numérique. L’ordinateur et la tablette, c’est bien pratique, mais toutes les études montrent que rien ne remplace l’écriture manuscrite, qui aide à "imprimer" dans son esprit ce qu’on écrit.

C’est exactement ce à quoi servent ce qu’on appelle les stylos connectés. Notamment le Livescribe, plutôt destiné aux étudiants. Ça prend la forme d’un stylo assez épais -il y a de l’électronique à l’intérieur, qui va vous permettre de tout numériser en temps réel. Tout ce que vous écrivez sur papier va être instantanément retranscrit sous forme numérique.

Le stylo incorpore une caméra, qui va permettre d’enregistrer tout ce que vous êtes en train d’écrire et de le transmettre à votre smartphone ou à votre tablette. Dès que vous écrivez quelque chose, c’est transféré par Bluetooth sur l’écran, et vous allez pouvoir retrouver toutes vos notes via une application mobile.

Et une fois qu’elles sont sur votre smartphone, vous allez pouvoir avoir tout le confort du numérique. Ces notes écrites en pattes de mouches, elles vont se transformer, grâce à un système de reconnaissance des signes, en document format traitement de texte. Vous allez pouvoir les envoyer par mail à un ami, par exemple si un copain a raté les cours parce qu’il était malade. Et puis ça permet de bien ranger ses notes, de les trier, de les hiérarchiser. Finies les feuilles volantes et les cours qu’on ne retrouve jamais…