Sécurité routière: faut-il instaurer des routes "musicales" grâce au frottement des pneus?

Le principe de "route musicale" aurait des effets bénéfiques pour la sécurité de tous sur les routes, en permettant de rester alerte et de maintenir une vitesse constante. Et ainsi d'éviter le plus possible les accidents.

En ce weekend de Pâques, beaucoup de Français vont prendre la route. Pour la sécurité une initiative assez étonnante existe dans d'autres pays pour éviter les accidents : une route… musicale.

Aucun rapport avec l'auto-radio, ces routes sont conçues pour jouer un morceau de musique quand vos pneus frottent le bitume. Ces routes sont signalées par une clé de sol à même l’asphalte. Et c’est un petit bijou d’ingénierie: c’est une série de trous et de rayures (très fins évidemment) qui génèrent différents sons au contact des pneus, un peu comme les rayons d’un vinyle.

A quoi ça sert ? Le but c’est de solliciter la concentration du conducteur et de l’inciter à bien conduire, et de maintenir la bonne vitesse car le morceau ne se joue correctement que si vous êtes à la vitesse optimale. Si vous êtes trop lent ou trop rapide, le morceau est massacré et ça fait mal aux oreilles.

La technologie à proprement parler n’est pas nouvelle, puisque la toute première route musicale date de 1995. Mais elles commencent doucement à se déployer à travers le monde, avec des dispositifs testés aux Etats-Unis, au Japon ou encore en Hongrie.

En moyenne les automobilistes vont mieux conduire. Et s’ils le font, c’est un peu malgré eux, et c’est ça qui est passionnant. C’est un exemple d’une tendance beaucoup plus large qui s’appelle le "nudge", ou "coup de coude" en anglais. Ca désigne tous ces dispositifs issus de la science comportementale qui visent à orienter nos choix et nos comportements, souvent sans qu’on s’en rende compte.

Pour continuer sur l’exemple de la sécurité routière, certaines villes ont commencé à installer des passages piétons en 3D, dont le dessin donne une illusion de relief. Les bandes blanches se transforment, aux yeux du conducteur, en des briques en 3 dimensions, comme si un obstacle se présentait devant ses yeux, cette simple illusion d’optique va souvent les pousser à freiner plus que d’habitude.

Et des exemples comme ça, il y en a plein d’autres tout autour de nous. Le premier exemple historique ce sont les toilettes de l’aéroport d’Amsterdam, où on a mis dans les urinoirs le dessin d’une mouche. Et bizarrement, ça incite les hommes à mieux viser. Ce simple petit geste a fait baisser les coûts d’entretien de 20%.

Depuis, on met du "nudge" partout. Les champions du "nudge" sont les entreprises de transport, pour fluidifier le trafic ou éviter les accidents. La SNCF a même une "Nudge unit" en interne.

A la gare de Saint-Denis par exemple, un escalier était en sens interdit, mais plein de gens le prenaient quand même. On a remplacé le sens interdit par un panneau "voie sans issue", et du coup les gens ne le prennent plus. Sur les portes de certains RER, on a peint des mâchoires géantes avec des dents acérées pour que les gens ne montent pas dans le train quand les portes se ferment. C’est bête, mais inconsciemment le cerveau se fait tromper, se dit qu’il y a un danger et on est tenté d’attendre le train suivant.

Une forme de manipulation de masse ?

Certains critiquent d’ailleurs le "nudge" pour cette raison. C’est très efficace, parce que ça joue sur nos biais, mais effectivement on nous fait faire des choses à notre insu. A des fins de sécurité, d’efficacité, de santé publique aussi. Dans certains pays, pour inciter les gens à bouger, on a créé des escaliers musicaux, qui jouent une mélodie quand on les gravit.

A des fins environnementales aussi: comme à Londres, où ils ont trouvé une méthode géniale pour éviter que les gens ne jettent leurs mégots par terre: deux poubelles et cette question: "Quelle est le meilleur joueur du monde, Ronaldo ou Messi ?" Votez avec vos mégots, sachant que la poubelle avec le plus de mégots l’emportait.

On pourrait dire que c’est infantilisant, en tout cas c’est très efficace. Et c’est un champ d’innovations fascinant parce qu’il montre à quel point l’être humain n’est pas si rationnel qu’il le croit, et est facilement influençable et comment nos biais cognitifs nous gouvernent. Même si ce n’est pas très agréable à accepter.