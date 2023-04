Témoignage RMC - Bruno, fils d'une victime à Marseille, assure que le problème avait été identifié

Bruno, le fils de l'une des victimes de l'effondrement de l'immeuble à Marseille, témoigne au micro de RMC. "La question du gaz et de l’explosion provient tout simplement d’une problématique liée à l’habitante du 1er étage, une personne âgée que je connaissais et que j’aimais beaucoup, qui devenait sénile et qui malheureusement se réveillait la nuit, se faisait à manger et oubliait le gaz allumé. (...) Récemment, pour éviter tout risque, ils lui avaient acheté une cuisinière électrique, pour éviter les problèmes de gaz."