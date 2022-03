Covid-19: l'Autriche suspend la loi sur la vaccination obligatoire

Devant un variant Omicron moins dangereux, l'Autriche a décidé de suspendre la vaccination obligatoire, entrée en vigueur il y a un mois seulement.

Le gouvernement autrichien a annoncé mercredi la suspension de la loi sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19, un mois à peine après son entrée en vigueur, face à la moindre dangerosité du variant Omicron. "Nous avons décidé de suivre l'avis de la commission des experts" et de "suspendre" le texte, a annoncé la ministre Karoline Edtstadler, lors d'une conférence de presse à Vienne.

"Nous ne voyons pas en ce moment la nécessité de mettre en place l'obligation vaccinale au vu du variant actuel", qui provoque des symptômes moins sévères que le variant Delta auparavant dominant, a-t-elle expliqué. "Il y a actuellement beaucoup d'arguments pour dire que cette atteinte aux droits fondamentaux n'est pas justifiée", a ajouté Mme Edtstadler, chargée de la Constitution.

Jusqu'à 3600 euros d'amende

La loi était entrée en vigueur le 5 février, une mesure inédite dans l'Union européenne, avait suscité une forte opposition d'une partie de la population de 8,9 millions d'habitants.



L'ensemble des résidents de plus de 18 ans dans ce pays de 8,9 millions d'habitants étaient concernés, à l'exception des femmes enceintes, de ceux qui ont contracté le virus il y a moins de 180 jours et enfin de ceux qui peuvent se faire exempter pour raisons médicales. Les contrôles devaient débuter mi-mars, avec des sanctions variant de 600 à 3600 euros.



Des voix s'étaient élevées pour revoir le texte, alors que l'Autriche a mis fin début mars à la plupart des restrictions sanitaires. Le pays alpin déplore plus de 15.000 décès depuis l'émergence de la pandémie.

>> A LIRE AUSSI - Covid: fin du protocole sanitaire en entreprise à partir du 14 mars