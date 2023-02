Bretagne: une centaine d'emplois menacés en raison de la fermeture d'un site Fleury Michon

Le site du groupe de charcuterie-traiteur Fleury Michon de Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine), où travaillent une centaine de salariés, fermera en mai, faute de repreneur.

Une centaine d'emplois sont menacés sur le site de production de Pléan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) appartenant au groupe Fleury Michon. Faute de repreneurs, l'usine, située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Rennes fermera à la fin du mois de mai, a annoncé la direction du groupe charcutier basé en Vendée et des sources syndicales.

"Le 27 octobre dernier, nous annoncions un projet de cession du site industriel de Charcuteries Cuisinées à Plélan (CCP), situé en Bretagne, afin de garantir la pérennité de l'activité et des emplois", rappelle la direction dans un communiqué, confirmant des informations de médias locaux.

Un plan de sauvegarde de l'emploi

La direction déplore qu'"après quatre mois de recherches intensives et de discussions avec huit repreneurs éventuels, aucune entreprise n'a formulé d'offre d'achat suffisamment précise et s'appuyant sur un projet économiquement et socialement viable", entraînant "un projet de fermeture du site accompagné d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi" (PSE).

La première réunion portant sur les conditions du PSE pour les "103 salariés - 101 en CDI et 2 en CDD" est prévue lundi et la fermeture du site est programmée pour "fin mai", a précisé le délégué syndical CFDT du site Fleury Michon de Plélan, Lionel Goltais.

"Fleury Michon a investi en 2023 des millions sur plusieurs sites en Vendée et on se sent sacrifiés par rapport au groupe. Fleury Michon ne s'est pas battu pour Plélan, ils ont fait des investissements d'entretien mais ils n'ont pas apporté de nouvelles productions", a-t-il regretté pointant du doigt également la fermeture récente par le groupe de "deux usines en Slovénie et en Italie".

Le groupe familial vendéen, qui emploie 3.500 personnes sur 14 sites de production, affichait en 2021 un chiffre d'affaires consolidés de 705,6 millions d'euros.