Carburant: une aide supplémentaire pour les soignants libéraux

L'Assurance maladie a annoncé lundi la mise en place d'une "aide financière exceptionnelle" de 15 centimes par litre de carburant pour les professionnels de santé libéraux.

Après plusieurs semaines de baisse, les prix des carburants repartent à la hausse selon les chiffres du ministère de la Transition écologique publiés ce lundi. Vendredi, le prix moyen d'un litre de Super SP95 était ainsi de 1,7476 euros, soit une augmentation de 1.3 centimes en une semaine. Le litre de gazole s'établissait lui à 1,8759 euros, soit une augmentation de 6.4 centimes.

L'Assurance maladie a annoncé la mise en la mise en place immédiate d'une "aide financière exceptionnelle" de 15 centimes par litre de carburant pour les professionnels de santé libéraux. Une aide qui vient compléter la remise à la pompe financée par l'Etat depuis le 1er avril.

Vers une autre aide plus ciblée?

Pour l'instant, la ristourne gouvernementale de 18 centimes en place permet d'amortir le choc pour les automobilistes. Une aide qui prendra fin le 31 juillet et qui pourrait être remplacée par une autre.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a en effet indiqué lundi qu'une "aide plus significative et plus ciblée" devrait être mise en place. Mieux cibler cette aide permettra au gouvernement de faire des économies. La ristourne actuelle coûte 3 à 4 milliards d’euros à l’Etat.