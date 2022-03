Comment a évolué le pouvoir d'achat depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron?

Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, le pouvoir d'achat aurait augmenté pour toutes les catégories sociales depuis 2017 avec +0.9% par famille en moyenne.

Le pouvoir d’achat des familles françaises a augmenté de 294 euros en moyenne par an sous le mandat d’Emmanuel Macron, selon le bilan très complet que vient de publier l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), institut d’études plutôt classé à gauche, et dont la rigueur scientifique est irréprochable.

En prenant tout en compte, ça représente une augmentation de 0,9% par an. Par rapport à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron aurait un meilleur bilan que François Hollande, avec +16 euros par an seulement en raison de nombreuses hausses d'impôts. Mieux également que Nicolas Sarkozy avec 78 euros par an.

Il fait en revanche moins bien que Jacques Chirac avec +555 euros par an premier mandat, +422 euros au second, et François Mitterrand +280 euros par an en moyenne pour ses deux mandats.

Est-ce que certaines catégories sociales ont gagné plus que d’autres, est-ce que certaines ont perdu?

Toutes les catégories sociales ont vu leur pouvoir d’achat progresser selon le rapport de l'OFCE: les plus modestes entre 65 et 300 euros par rapport à 2017. Mais, en proportion, ce sont les plus modestes qui ont le moins gagné pendant le quinquennat en raison de diverses hausses de taxes comme le tabac par exemple.

La vraie gagnante, c’est la classe moyenne, qui a reçu 400 et 700 euros. C’est celle qui a le plus profité de la baisse des impôts, des cotisations sociales et de la hausse de l’emploi.

Les 5% de Français les plus aisés ont de leur côté empoché plus de 1.700 euros en moyenne, notamment grâce à la baisse des impôts sur les revenus des placements fiinanciers décidée en début de mandat.

Qu'est-ce que l'OFCE?



L’Observatoire français des conjonctures économiques se décrit comme un "organisme indépendant de prévision, de recherche et d’évaluation des politiques publiques". Il est composé d'une quarantaine de chercheurs et est présidé par Xavier Ragot depuis 2014, directeur de recherches au CNRS et professeur en économie à Sciences Po. Ce dernier avait expliqué à l'Opinion en 2020 vouloir "dépolitiser l'économie" et a été par le passé conseiller d'Arnaud Montebourg jusqu'en 2013.