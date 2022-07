Compte formation: le nombre d'arnaques à la formation fictive explose

Le nombre de fraudes au compte personnel de formation a explosé cette année avec une recrudescence des "coquilles vides"

La fraude au Compte personnel de formation (CPF) a fortement augmenté dans l'activité de Tracfin l'an dernier, a dévoilé la cellule de renseignements financier de Bercy ce mercredi dans son rapport annuel. Les soupçons de fraude ont atteint 43,2 millions d'euros en 2021 contre 7,8 millions d'euros en 2020.

Le Compte personnel de formation existe depuis le 1er janvier 2019. Il permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation en euros et non plus en heures, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne. C'est la Caisse des dépôts (CDC) qui rémunère directement les sociétés de formation.

Des "coquilles vides"

C’est là qu’intervient la fraude, puisque se multiplient les sociétés qui sont des coquilles vides cherchant à siphonner de l'argent public. Ces coquilles vides ont explosé en nombre en 2021. Les déclarations de soupçons transmises à Tracfin - des alertes transmises par des professionnels tels que la CDC ou des banques qui soupçonnent un abus - ont grimpé à 116 contre seulement 10 en 2020.

Les fraudes ont augmenté, et les méthodes de fraudes ont évolué. En 2020, les tentatives d'arnaque ont émergé avec "des schémas classiques d'usurpation d'identité du bénéficiaire". Or depuis, les réseaux se sont nettement professionnalisés. Les organisations criminelles transnationales s’en sont mélés, notamment en dehors de l'Union européenne, sur le modèle de fraudes plus anciennes telles que celles sur le marché du carbone. A savoir la multiplication de sociétés bidons dirigées par des gérants de paille. On se manifeste, on empoche les sous et on disparait.