Les Français réduisent leurs achats de produits alimentaires en grande surface

Les Français se serrent encore un peu plus la ceinture. Les achats alimentaires en grande surface ont diminué de 12,2% en avril-mai 2022 par rapport à l'année précédente, selon une étude Kantar.

Les Français resserrent leur ceinture d’un cran supplémentaire. Et continuent de réduire leurs achats de produits alimentaires en grande surface. La chute est particulièrement forte pour les produits frais traditionnels, c'est-à-dire ceux de boucherie, crèmerie et traiteurs vendus sur des stands et pour certains à la coupe, avec -12.2% sur la période avril-mai par rapport à la même période de 2021, selon les données de Kantar.

C'est une baisse quatre fois plus importante que les dépenses alimentaires dans leur ensemble. Pour certaines catégories de ces produits frais, c'est même d’effondrement des achats dont il faut parler, particulièrement de la part des ménages modestes: -22% pour les viandes, -26,4% pour les fromages et même plus de 33% de baisse pour la charcuterie traditionnelle.

La peur de manquer fait bondir les ventes de certains produits

En revanche, les ventes de certains produits sont dopées par la peur de manquer. Certaines catégories bénéficient toujours d'un effet de stock avec des ventes en très forte hausse en volume. C'est le cas de la moutarde (+13,9%), de l'huile (+15,5%), des pâtes (+7%) ou de certains produits spécifiques comme les maïs doux (+24%). A ce moment là c'est plus par peur de payer plus cher les produits dans quelques semaines que de manquer.

A ce titre, certains magasins ont déjà décidé de rationner la vente d’huile, par exemple, à cinq bouteilles par ticket de caisse. Cinq litres, c'est les besoins de quatre personnes pour un mois. Une sorte d'appel au calme.