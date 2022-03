Dégel du point d'indice: comment a évolué la fiche de paie des fonctionnaires ces dernières années?

Le dégel du point d’indice des fonctionnaires, promis ce mardi 15 mars par le gouvernement, pose la question de l’évolution de leur rémunération au cours de ces dernières années, comparativement à celle des salariés du privé.

Des incertitudes demeuraient mardi, au lendemain de l'annonce par le gouvernement de mesures salariales pour les agents publics, dont le prochain dégel du point d'indice. Tout d’abord, il convient de préciser que le gel du point d’indice –fixé à 4,69 euros depuis 2017- n’implique pas que la feuille de paie des fonctionnaires reste figée. Notamment grâce aux augmentations individuelles (comme l’avancement, les promotions) et catégorielles (création ou revalorisation de primes spécifiques), le relèvement du minimum de traitement, et la garantie individuelle de pouvoir d’achat.

Selon les données compilées de l’INSEE et du rapport annuel de Bercy sur l’Etat de la fonction publique, il apparaît que la rémunération réelle a augmenté de 1,5% par an depuis 2007 pour les fonctionnaires d’Etat, de 1,1% pour ceux de la fonction publique territoriale, et de 0,8% dans la fonction publique hospitalière. Ces chiffres tiennent compte de la déduction de l’inflation, et de la neutralisation des effets de la démographie.

Ceci étant, il y a bien une différence avec les salariés du privé. Ces derniers ont vu leur rémunération augmenter de 2,1% par an depuis 2007.

Les exceptions qui confirment la règle

Cette tendance générale peut évidemment varier en fonction des structures et des niveaux hiérarchiques. Si les cadres de la fonction publique de l’Etat et des collectivités locales sont moins bien rémunérés d’environ 30% que ceux du secteur privé – avec 4.230 euros nets mensuels contre 3.200 à 3.400 euros -, les cadres de l’hôpital public gagnent 20% de plus que les cadres du privé.

A l'inverse, les ouvriers et les employés des administrations centrales sont mieux rémunérés que ceux du secteur privé avec un salaire environ 20% plus élevé, d’en moyenne 2.137 euros contre 1786 euros en moyenne.

Tous les secteurs ne sortent pas du lot cependant : pour les hôpitaux ou les collectivités territoriales, que ce soit privé ou public les rémunérations restent similaires.

La France "plus généreuse" avec ses cadres intermédiaires

Les agents du bas de l’échelle des rémunérations seraient davantage aidés par la France selon l’OCDE. La France serait également "plus généreuse" avec ses cadres intermédiaires, dont le salaire les classe à la deuxième position, juste après les Américains.

Sur le même sujet Augmenter le salaire des fonctionnaires : mesure électoraliste ? La réponse de Sylvain Maillard

Mauvaise note en revanche pour le salaire réservé aux enseignants, 10% moins important que celui de leurs homologues étrangers. Pour finir, les top-managers made in France se classent dans le Top 10 mais seulement huitièmes! Derrière les Australiens, les Belges, les Danois, les Italiens, les Néo-zélandais, les Britanniques, les Américains … Ce qui explique, peut-être en partie, leur pantouflage dans le privé.