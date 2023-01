Economie: le sport pèse au moins 2.6% du PIB français

Le groupe BPCE estime à 64 milliards d'euros le poids de la filière sport en France selon une nouvelle étude sur les chiffres de 2019.

La filière sport pèse 64 milliards d'euros, soit 2,6% du PIB français, selon une estimation du groupe bancaire mutualiste BPCE. Un chiffre valant "pour l'année 2019 car on a voulu faire une évaluation indépendamment des deux années marquées par la crise". C'est conséquent, c'est autant que le poids économique du secteur de l'hôtellerie-restauration.

Sur un PIB total de 64 milliards d'euros, 52,7 milliards sont apportés par la consommation des ménages. C'est à dire l'achat d'articles de sport, les abonnements en salles de sport, les paris sportifs, la billetterie pour événements sportifs, le sport scolaire, les pratiques associatives... Les 12 milliards restants proviennent des investissements de la part d'entreprises, du secteur public et d'associations.

Combien d’entreprises ?

BPCE fait état d'un maillage de 128.500 entreprises privées du sport, sans compter les associations. La très grande majorité sont des micro-entreprises (enseignement, coaching, location et vente de matériel, etc.) qui génèrent à peine 10% du chiffre d'affaires total, le restant étant produit par 3.500 sociétés de plus grande taille, comme le commerce, la fabrication.

Les collectivités territoriales ont aussi un rôle majeur, puisque leur dépenses dans le sport sont près de deux fois supérieures à celles de l'Etat, et qu’elles sont propriétaires de 81% des équipements sportifs recensés sur le territoire.