EDF: les vraies raisons de la renationalisation annoncée par le gouvernement

Le gouvernement a l’intention de renationaliser EDF, a annoncé la Première Elisabeth Borne ce jeudi à l’Elysée. Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre explique les vraies raisons de cette opération.

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi, à l’Assemblée nationale, l'intention du gouvernement de renationaliser EDF à 100%. Dans quel but ? Il y a la version officielle. Clarifier la situation, mais avec 84% du capital l’Etat se comporte déjà comme si c’était le cas et il a récemment imposé à EDF d'assumer plusieurs milliards d’euros du bouclier tarifaire. Et apporter une garantie publique claire et explicite à EDF, confronté à une montagne d'investissement et de dette, mais l’Etat était déjà derrière. Tout cela couterait 7 milliards d’euros à l’Etat.

Mais quelles sont les vraies raisons de cette renationalisation ? C’est la première des trois étapes de la grande réforme d'EDF que le gouvernement prévoit d'étaler sur tout le quinquennat d'Emmanuel Macron.

Après cette nationalisation, le gouvernement va discuter avec Bruxelles de la restructuration en profondeur du secteur énergétique français autour d'EDF, de son organisation, du financement du nucléaire pour les décennies à venir, et ça va durer toute l'année 2023.

Vers des prix plus élevés pour l’électricité nucléaire

Ensuite, Bruxelles, comme lors des discussions de l’an dernier, va demander à la France de scinder EDF en deux entités en échange de cette reprise en main de l'Etat sur le nucléaire. Et c'est là que l'Etat devra remettre en bourse une partie d'EDF, celle dédiée aux énergies renouvelables. Une opération qui devrait permettre de récupérer une dizaine de milliards d'euros.

Quelle sera la conséquence pour les consommateurs ? Sont concernés les 70% des Français qui sont encore clients au tarif régulé d'électricité (TRV). Pas de changement à court terme, puisque c'est en 2025 que la question se posera, quand prendra fin l'actuel dispositif de régulation des prix, l'Arenh, qui assure des mégawatts-heure d'origine nucléaire à prix cassé pour les opérateurs alternatifs, concurrents d'EDF. Dernier objectif: une refonte de la tarification de l’électricité nucléaire, pour aller vers des prix plus élevés et plus stables.