Énergie: va-t-on devoir rouvrir des centrales à charbon en France?

Le gouvernement confirme que la centrale à charbon de Saint-Avold pourrait rouvrir face aux risques de "black-out" pour l'hiver prochain.

La France en plein paradoxe. Les trois géants de l'énergie demandent aux Français de réduire "immédiatement" leur consommation d'énergie, sous peine de connaître des "pénuries" et des "flambées de prix" à même de menacer la "cohésion sociale" l'hiver prochain. Et en même temps, pour éviter un black out, avec la tension de l'énergie, le gouvernement confirme que la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle va sans doute redémarrer, alors qu'elle a fermé en mars dernier.

"Notre rôle est de tout prévoir. Nous maintiendrons la décision de toutes les centrales à charbon mais il faut pouvoir faire face à l'imprévu", indique Bruno Le Maire, ministre de l'Economie ce lundi sur RMC.

Un redémarrage qui n'aura lieu que si nous en avons besoin, précise donc le gouvernement, et qui sera temporaire. Le ministère de la Transition énergétique explique que l'objectif de sortir du charbon, fixé par Emmanuel Macron en 2017, n'a pas changé. C'est pour répondre à cet objectif que la centrale avait fermé, il y a donc mois de trois mois, le 31 mars.

"Un black-out serait unique dans l'histoire de France"

Mais Jean-Pierre Damm, le délégué syndical FO du site, regrette l'absence d'anticipation: "Ca fait des mois qu'on sait qu'on va avoir des problèmes d'approvisionnement d'éléectricité en France l'hiver prochain. On aurait dû retarder un peu, au cas où, si les rumeurs se confirment, on se retrouve avec le risque d'un black-out, ce qui serait assez unique dans l'histoire de la production d'électricité en France"

Maintenant que la centrale a fermé, il n'y a plus qu'une dizaine de personnes sur le site. Pour la relancer, il va falloir rappeler plusieurs dizaines d'anciens salariés, aujourd'hui en retraite ou en congés de reclassement.

Ce redémarrage pose aussi questions en terme d'écologie. Le gouvernement assure qu'une relance de Saint-Avold s'accompagnera de contreparties environnementales, comme des projets de reforestation pour que ce redémarrage soit neutre pour l'environnement.