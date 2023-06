Faux crédits, cryptomonnaies... Les arnaques financières coûtent 500 millions d'euros aux Français

Des faux livrets et crédits aux cryptomonnaies, les arnaques financières coûtent 500 millions d'euros par an aux Français.

Malgré les efforts de prévention et de traque de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui viennent de publier leur rapport, les arnaques financières dont sont victimes les Français s'élèveraient à plus de 500 millions d'euros par an.

Et les montants sont de plus en plus importants, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de l’inflation qui pousse les ménages à chercher de nouveaux placements rémunérateurs.

Les victimes d’arnaques aux faux livrets ont perdu, en 2022, 90.000 euros en moyenne, 18.000 euros de plus qu’en 2021. Les faux crédits, eux, ont coûté aux victimes 19.000 euros en moyenne en 2022, là aussi en forte augmentation (+7.000 euros). Les cryptomonnaies ont conduit à des pertes moyennes de 35.000 euros. Et les investissements dans un éco-parking ont coûté 75.000 euros… à chaque victime.

Les usurpations d'identité en hausse

Quelles sont les principales techniques d’arnaque? Premier fléau : l'usurpation d'identité. En 2022, plus de 900 cas ont été détectés (942), soit une hausse de 9% par rapport à 2021. Les escrocs sont de plus en plus habiles à se faire passer pour des acteurs financiers reconnus. Ils utilisent des logos, des noms, et des typographies similaires à ceux des institutions financières pour rendre leurs offres plus crédibles.

Les offres d'investissement non autorisées en biens divers, avec une prédominance des plateformes d'investissement dans le vin et les monnaies, font aussi florès.