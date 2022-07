Hausse du livret A, inflation... où faut-il placer son argent?

Le taux du livret A passera à 2% en 1er août. Est-ce une bonne idée de placer son argent sur ce type de compte malgré l'inflation? Les conseils d'Emmanuel Lechypre.

Le gouverneur de la Banque de France a indiqué ce mardi que la hausse du taux du Livret A, qui passe à 2% au 1er août, n'était vraisemblablement pas terminée. Alors faut-il attendre ou placer son argent ailleurs?

Si on cherche la sécurité en priorité, on peut rester sur le livret A. A partir du 1 août, il rapportera 2%. Si on a donc 5.000 euros sur le livret A, il rapporte 100 euros. Mais l'inflation à presque 6% lui ampute environ 265 euros, soit une perte nette de pouvoir d'achat de 165 euros. Sauf que l’inflation va ralentir et que le taux du livret augmentera encore. Ce sera toujours mieux qu’un compte courant qui rapporte 0 et coûte des frais.

Pour les plus modestes, il y a aussi le Livret d’épargne populaire, dont la rémunération passera à 4,6% au 1 août. Il est réservé aux ménages pas ou peu imposables et est trop mal connu. Sur les 19 millions de Français éligibles, seuls 7 millions en possèdent un. Mais là encore, on perd toujours. Si on veut vraiment gagner de l’argent et qu’on a du liquide, il faut se positionner sur l’immobilier.

Des prises de risques avec la bourse?

Il y a également l’assurance-vie, qui n’est pas un placement en soi, mais plutôt une enveloppe fiscale avantageuse dans laquelle on met un peu ce qu’on veut. De l’immobilier par exemple, des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, très grand succès, car vous achetez des parts et ça procure des revenus tous les trimestres.

Enfin, pour ceux qui ont le goût du risque, il y a la bourse. On peut se permettre un peu plus de risques en choisissant des actions européennes qu’on mettra dans une autre enveloppe fiscale, le plan d’épargne en actions (PEA). Avec des frais moins élevés que l’assurance-vie et l’exonération d’impôts sur le revenu sur les gains qui est totale après cinq ans, alors qu’elle est limitée sur l’assurance-vie.

Sur le même sujet Inflation: le taux de rémunération du livret A devrait doubler le 1er août

Il vaut mieux éviter les IAA et miser plutôt sur la santé et l’environnement. Et puis terminer avec une dose d’or, toujours intéressante en période d’inflation.