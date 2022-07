Inflation: le taux de rémunération du livret A devrait doubler le 1er août

Avec l'inflation qui continue de croître, le taux de rémunération du livret A devrait passer de 1% à 2% au 1er août. Un coup de pouce rare pour ce placement et une bonne nouvelle pour les ménages, mais moins pour les banques et pour le logement social.

Une possible bonne nouvelle pour les ménages. Le taux du livret A devrait doubler le 1er août, de 1 % actuellement à 2%. En février, la rémunération du livret A était déjà passée de 0,5 % à 1 %. Une possibilité confirmée par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, invité ce mercredi matin sur France Info, estimant cette hausse "possible" mais excluant tout coup de pouce exceptionnel.

"Comme l'application de la formule conduit à une hausse significative sur le Livret A, il n'y a pas, à nos yeux, de justification à faire un geste exceptionnel supplémentaire", a expliqué François Villeroy de Galhau.

Cette formule du taux du Livret A est un peu compliquée. Il ne faut y retenir que la variable principale: l’évolution de l’inflation mesurée sur un an. C'est sur cette base que le gouverneur de la Banque de France devrait recommander au ministre de l’Économie de doubler la rémunération du placement le plus populaire du pays.

Du jamais vu depuis les années 1960

Une telle augmentation, c'est du jamais vu depuis les années 1960. Dans la foulée, le taux du livret de développement durable (LDD) devrait lui aussi passer à 2%. Le livret d’épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, qui devrait passer de 2,2% à 4,6%.

Mais même à 2% avec un tel taux d'inflation, les Français vont perdre de l'argent: prenez un Livret A avec 5.000€, il rapporte 100€ sur un an à 2%. Mais l'inflation à presque 6% lui ampute environ 265€, soit une perte nette de pouvoir d'achat de 165€. Mais rappelons que ces 2%, c’est quand même mieux que 0% quand on laisse l’argent sur son compte courant, ce que font encore une large majorité de Français.

Le livret A est totalement défiscalisé, aussi liquide qu’un compte courant, et beaucoup de Français devront sans doute puiser dedans pour compenser la hausse des prix. Il est aussi parfaitement sécurisé, ce qui n'est pas rien dans la période de turbulences actuelle.

Une mauvaise nouvelle pour les banques et le logement social

Mais la hausse du livret A n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Notamment pour les banques. Elles centralisent 40% de la collecte des fonds du livret A et vont donc devoir le rémunérer plus cher. Selon l’agence de notation Fitch, une hausse de 1 point coute 1 milliard d'euros.

Le livret A a aussi pour mission principale de financer le logement social, via la Caisse des dépôts et consignations, qui centralise 60% de la collecte du livret A. Près de 100.000 logements sortent de terre chaque année grâce à cet argent, que la Caisse des dépôts prête aux bailleurs sociaux. Si le taux augmente, elle prête plus cher. C’est donc le coût de financement du logement social qui augmente.