Le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril à 5.8 millions de bénéficiaires

La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a annoncé ce lundi matin sur RMC que le versement du "chèque énergie" se déroulera à partir du 21 avril 2023.

C'est un chèque dédié aux 20% des ménages les plus modestes, ce qui correspond à 5.8 millions de bénéficiaires. Son montant varie de 48 à 200 euros selon les revenus et est automatique et sert à payer à toutes les énergies qui servent à chauffer.

"Les ménages français payent l'un des prix les plus bas d'Europe", tient-elle également à rappeler, grâce aux tarifs réglementés. "Nous avons un tarif réglementé qui a augmenté de 4% en 2022, de 15% en 2023", précise-t-elle.

Est-ce que ce sera un des derniers chèques d'aide aux Français? La Cour des comptes a exhorté la semaine dernière le gouvernement à arrêter "définitivement" le "quoi qu'il en coûte". Si le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz, les remises à la pompe ou encore le chèque énergie ont permis à la France d'afficher le taux d'inflation le plus faible de la zone euro l'an dernier, ces mesures représentent un coût net de près de 43 milliards d'euros sur deux ans.