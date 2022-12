Qui va toucher le chèque énergie exceptionnel? Le décret fixant les modalités a été publié

Pour 2022, un chèque énergie exceptionnel est accordé aux 12 millions de Français les plus modestes pour pallier à la hausse des prix de l'énergie.

12 millions de Français vont recevoir à partir de fin décembre un chèque énergie exceptionnel, une aide allant de 100 à 200 euros selon les revenus des foyers. L'Etat veut aider les plus faibles à faire face aux hausses des prix de l'énergie alors que le thermomètre est en chute libre ces derniers jours en France.

Distribué depuis 2018, un chèque énergie est versé une fois par an au printemps aux quelque six millions de ménages les plus modestes, auquel s'ajoute ce chèque exceptionnel pour 2022 de 100 à 200 euros qui sera envoyé automatiquement aux bénéficiaires à partir de la fin du mois.

Le gouvernement a ainsi publié dimanche le décret qui fixe les modalités d'éligibilité. Un chèque de 200 euros pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 10.800 euros par an, et un chèque de 100 euros pour ceux ayant des revenus par unité de consommation allant de 10.800 à 17.400 euros.

Concrètement, si vous êtes une mère célibataire et que vous touchez 1.200 euros nets par mois avec un enfant, vous bénéficierez d'un chèque de 200 euros. Un couple gagnant 4.000 euros nets à eux deux et ayant 3 enfants bénéficiera lui d'une aide de 100 euros.

Envoyé automatiquement

Il n'y a aucune démarche à faire, si vous êtes concerné, vous recevrez donc automatiquement par courrier ce chèque, valable jusqu'en mars 2024.

Le gouvernement avait annoncé le 14 septembre le versement de ces chèques exceptionnels dans le contexte de hausse des prix de l'énergie. Pour préserver le pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement a limité la hausse des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz à 15% en 2023. En l'absence de cette mesure de bouclier tarifaire, l'augmentation aurait dû être de 120%, souligne Bercy.

En complément, et sous conditions de ressources également, un chèque fioul de 100 à 200 euros et une aide de 50 à 200 euros pour ceux se chauffant au bois ont aussi été annoncés fin 2022.