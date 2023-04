MaPrimeRénov': des entreprises en grande difficulté à cause des dysfonctionnements du dispositif

Les signalements et procédures autour du dispositif MaPrimeRénov' s'accumulent. Des dysfonctionnements qui ont des répercussions sur les entreprises, qui voient les retards de paiement les mettre dans le rouge.

Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique des logements MaPrimeRénov' fait désormais l’objet de plusieurs centaines de procédures devant les tribunaux administratifs. Une action collective est même en train de se monter pour réclamer le versement de cette prime destinée aux ménages les plus modestes.

La semaine dernière, devant les Sénateurs, la Défenseure des droits, Claire Hédon, avait renouvelé ses critiques concernant les nombreux "dysfonctionnements" dont souffre ce dispositif. Elle a reçu 1.400 réclamations en tout à ce sujet. Des dysfonctionnements techniques qui peuvent avoir des conséquences dans le versement des aides et plonger certains ménages, qui ont fait des travaux mais attendent toujours leur prime, dans la précarité.

Et il n’y a pas que les particuliers qui se retrouvent en difficulté, certaines entreprises aussi. Après une année 2021 en pleine croissance, c'est la descente aux enfers pour Alexis Lohier, cofondateur d'une société spécialisée dans la rénovation énergétique. Les retards accumulés le mettent dans le rouge.

“On a dû malheureusement se séparer d’une partie de nos collaborateurs, environ 40%. Il y a eu des retards de paiement qui font descendre notre trésorerie. Cela va être difficile pour nous de continuer, il va falloir qu’on prévoit un nouveau plan de départs. Je suis sûr qu’il y a plein d’entreprises qui ont subi cette situation là”, explique-t-il.

Des plaintes déposées

Et effectivement, autre société, même problème. Plus de 9 millions d'euros immobilisés, des dossiers bloqués depuis deux ans et demi: Basile Denis a décidé ne plus prendre aucun dossier MaPrimeRénov'.

“On a des ingénieurs, des artisans, on a plein de choses et c’est dommage de donner des dispositifs très incitatifs d’un seul coup et puis finalement non, on met un gros coup d’arrêt pour telle ou telle raison. Et c’est dommage parce que maintenant, les gens n’ont plus confiance en ce dispositif d’aide et c’est ça le risque”, appuie-t-il.

Pour le moment, ces deux entreprises accompagnent les particuliers un par un pour débloquer les dossiers. D’autres ont choisi de porter plainte.