Patrimoine des Français: qui possède quoi?

Le patrimoin des 10% des Français les plus riche dépasse 716.300 euros. Et celui des 1% les plus riches s'élève à 2,24 millions d'euros.

À quoi ressemble le patrimoine des Français et de quoi est-il composé? S'il est difficile de parler de chiffres moyens l'Insee qui tous les 3 ans explore le patrimoine des Français, révèle que pour les 10% les mieux dotés, il dépasse 716.300 euros. Les 10% les plus pauvres ont un patrimoine inférieur à 4000 euros, assure l'institut. Au final, la moitié de la population détient 92% des avoirs.

Ces avoirs sont d’abord composés d’immobilier, à hauteur de 62%, et alors que 30% des ménages les moins dotés n'en possèdent pas ou peu.

Viennent ensuite les placements financiers (21% du total). Et là, les 5% les plus riches détiennent la moitié de ces placements.

Que possèdent les plus riches?

Le patrimoine brut supérieur des 1% les plus riches s'élève à 2,24 millions d'euros. Cela représente environ 15% du patrimoine total. Ils détiennent un tiers du patrimoine immobilier, 25% de l’épargne financière et les deux tiers du patrimoine professionnel (Les entreprises).

Cette répartition est stable par rapport à 2018. Malgré la crise sanitaire, les inégalités ne se sont pas creusés. Enfin, la part du patrimoine des 1% les plus riches est plus faible en France que dans la plupart des pays voisins.

Le patrimoine net (ce que vous possédez, moins les emprunts qu’il faut rembourser), des Français de moins de 30 ans atteint en moyenne 43.200 euros. Les plus riches sont les sexagénaires avec 361.400 euros: en règle général, ils sont propriétaires d'un bien ayant pris de la valeur et ont remboursé leur crédit.