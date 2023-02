Télé: Xavier Niel veut récupérer le canal TNT de M6 et promet le retour de Plus belle la vie

Xavier Niel a déposé un dossier de candidature auprès de l'Arcom pour l'attribution des fréquences de la première et de la sixième chaîne de la TNT. Ce n'est pas TF1 qui intéresse le patron de Free, mais bien M6. Il était auditionné, ce mercredi, par l'Arcom pour ce projet.

C'est une première depuis 1987. Cette année-là, la Haute Autorité de l'audiovisuel, prédécesseur du CSA puis de l'Arcom, attribue la fréquence de la sixième chaîne au groupe Bertelsmann (RTL), qui crée M6 et attribue le capital privatisé de TF1 au groupe Bouygues. Leurs autorisations d'émettre sont limitées dans le temps et doivent être régulièrement réattribuées. Jusqu'à aujourd'hui, les propriétaires des deux chaînes étaient les seuls candidats et obtenaient facilement le droit de poursuivre leurs activités.

Mais leur autorisation d'émettre arrive de nouveau à échéance en ce début d'année 2023. L'Arcom a donc décidé de lancer un nouvel appel à candidature pour les canaux 1 et 6 de la TNT. Trois candidats sont sur la ligne de départ: TF1, M6 et "SIX". Derrière ce dernier projet, le patron de Free, Xavier Niel. Officiellement, toutes les possibilités existent et les trois candidats peuvent obtenir soit le canal 1 de la TNT, soit le canal 6, soit rien du tout. Il n'est donc pas officiellement impossible, même si hautement improbable, que M6 obtienne le canal 1, que "SIX" prenne la fréquence 6 et que TF1 soit supprimé de la TNT. Mais c'est sur la fréquence de M6 que Xavier Niel lorgne.

Une attribution de la chaîne 6 de la TNT à Xavier Niel serait un chamboule-tout dans le monde du PAF. Il avait déjà tenté deux fois de racheter M6 au groupe allemand, mais n’ayant pas réussi, il s’attaque donc à sa fréquence TNT. Ce serait une sorte d’acte de flibustier. De leur côté, en cas de défaite, les Allemands de Bertelsmann pourraient continuer à faire vivre M6, mais plus sur le sixième canal de la TNT.

"Redonner la liberté aux téléspectateurs"

Xavier Niel l'a assuré, ce mercredi, face aux sages de l'Arcom: il ne veut pas "remplacer" M6, mais "créer une nouvelle chaîne". "On ne souhaite pas que les téléspectateurs perdent leurs rendez-vous mais gagnent en diversité", a-t-il insité, jugeant que l'actuelle sixième chaîne pouvait continuer sur les box et sur internet.

Si le projet est choisi, à quoi ressemblerait cette nouvelle chaîne? Le patron de Free explique qu'il ne veut pas de début de prime-time après 21h, moins de "tunnels de publicité", deux "tranches d'informations de 90 minutes à 12h et 19h" avec une "rédaction indépendante" qui aurait "un droit de veto sur la direction de la rédaction".

Son bras droit, Maxime Lombardini, a évoqué aussi "20 % du temps d’antenne dédié à la musique", avec une case le vendredi soir en alternance avec du documentaire, sur une chaîne sans télé-achat, avec peu de fictions américaines, une case jeunesse le matin avec un journal télévisé dédié et se dit en discussions avancées avec le producteur de Plus belle la vie pour un retour à l'antenne. Date de démarrage de ce nouveau média, si le projet est choisi par l'Arcom: le 19 septembre prochain, avec à la clé, 623 postes créés, dont 160 journalistes et 140 techniciens.

"Nous voulons créer un nouveau média généraliste qui fait passer le téléspectateur avant les annonceurs. Nous voulons redonner la liberté aux téléspectateurs, comme nous l’avons fait avec Free", explique Xavier Niel comme philosophie de ce projet de nouveau média.

Un milliardaire atypique

Cette phrase veut tout dire de Xavier Niel, milliardaire très atypique, un peu pirate. Cet homme de 55 ans est né à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) d'un père juriste et d'une mère comptable. Il n’est pas un 'fils de', il n’a pas fait de grande école, il a grandi en banlieue et a très vite abandonné ses études pour se lancer dans l’aventure du minitel, et de la seule chose qui marchait à l’époque: le minitel Rose. Parallèlement et alors qu’il n’avait pas 20 ans, il a investi dans des sexshops et des peepshows. Cela lui vaudra un passage d’un mois à la prison de la Santé. Poursuivi pour proxénétisme, il obtiendra finalement un non-lieu.

A 24 ans, il est déjà millionnaire. Avec sa grande queue de cheval, son look tranche un peu dans ce monde fermé. En 1999, il se lance dans la téléphonie avec Free et invente le concept de la box "triple play", avec une offre groupée télévision–téléphone–internet. La suite, ce sont des investissements dans toutes sortes de start-up, généralement avec succès.

Il sauve le journal Le Monde qui était en train de couler et redevient bénéficiaire. Il achète aussi Nice Matin, investit dans Mediapart et dans Mediawan, un des plus gros producteurs de programmes d'Europe. Il fonde l’école 42 pour former des informaticiens et la “station F”, le plus grand incubateur d’entreprise d’Europe.

Dans la vie, il est le compagnon de Delphine Arnault, directrice générale de Vuitton et fille de Bernard Arnault, l’homme le plus riche du monde. Il possède des hôtels particuliers, un golf, des chevaux de courses, un 5 étoiles à Courchevel. Il ne lui manque qu’une chose pour son bonheur: une télévision.