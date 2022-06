Chèque inflation: "Ma fille me demande si on est pauvre, je lui mens" explique un routier

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Ali, chauffeur poids lourds, a réagi à l’annonce d’un nouveau chèque pour les plus modestes en septembre pour aider à lutter contre l’inflation.

Un nouveau coup de pouce pour les familles les plus modestes, à la rentrée. Elisabeth Borne, la Première ministre, a annoncé ce mardi qu’un tel dispositif sera renouvelé dans le cadre de la lutte contre l’inflation. Pour Ali, auditeur RMC et chauffeur poids lourd, "tout est bon à prendre parce qu’il y a des familles qui sont vraiment dans le besoin".

"Mais je trouve que c’est vraiment un coup d’épée dans l’eau, encore, estime-t-il dans ‘Apolline Matin’ sur RMC et RMC Story. Quand va-t-on augmenter les salaires ? J’entendais ce matin qu’on ne peut pas augmenter le Smic parce que ça va nuire au travail. On se mord la queue, les salaires bas ne vont jamais être augmentés alors. Ça va tout le temps être à coup de chèques inflation, primes énergie… Ce qu’il faudrait, c’est augmenter les salaires."

"Je démarre mon camion le matin à 5h30 et je rentre à 19h-19h30"

"Moi, je suis un travailleur pauvre, explique ce routier. Et j’entendais ce matin aussi ceux qui disent qu’il faut mettre les Français au travail. Mais s’ils ne sont pas payés correctement, ils vont rester des travailleurs pauvres, ils vont rester au Smic." Ali doit lui multiplier les longues journées de travail: "J’arrive à faire 2.400-2.500 euros avec 250 heures par mois. Je démarre mon camion le matin à 5h30 et je rentre à 19h-19h30. Je vis quand moi ?". Et il doit aussi parfois cacher la vérité.

"Ma fille, qui a 10-12 ans, me disait la dernière fois : papa, on est pauvre, parce que ça on ne peut pas l’acheter au magasin, raconte Ali sur RMC. Je lui mens, je lui mens ! Je vais lui dire quoi ? Qu’on est pauvre et qu’on va rester tout le temps comme ça ? Je lui dis ‘non, t’inquiète pas, on n’est pas pauvre’. On arrive à partir en vacances, mais avec des sacrifices."