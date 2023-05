Déductions, crédits d'impôt, foyer fiscal: nos conseils pour faire sa déclaration de revenus

Il reste encore un peu de temps pour déclarer ses impôts en ligne. Ce mardi, "RMC s'engage pour vous" vous aide à faire votre déclaration de revenus, en précisant ce qui peut être déductible ou non.

Dernière ligne droite pour déclarer vos revenus. La date fatidique pour renvoyer sa version papier, c'était lundi. En ligne, les départements de 1 à 19 ont jusqu'à ce jeudi pour boucler leur déclaration. Pour les autres, il y a encore une à deux semaines de délai.

Dans le cadre de sa semaine spéciale sur la déclaration des revenus, "RMC s'engage pour vous" aide ce mardi une jeune maman à y voir plus clair, notamment en matière de déductions. "Cela fait une petite année que je mets mon bébé à la crèche et je voulais savoir si je pouvais déduire cela de mes impôts, si cela se fait de façon automatique ou si je dois le faire moi", demande-t-elle.

ON VOUS EXPLIQUE

Julie vit avec son compagnon, ils sont pacsés, ils font donc une déclaration de revenus commune. Ils paient environ 500€ chaque mois pour faire garder leur fille de 14 mois.

Et si comme Julie, vous avez un enfant qui va à la crèche, vous pouvez déduire 50% de vos dépenses. Il suffit de l’indiquer dans la rubrique "Frais de garde des enfants de moins de six ans" de votre déclaration de revenus. Vous bénéficiez ainsi d’un crédit d’impôts, plafonné à 1.750€.

Peut-on déclarer le soutien scolaire?

De son côté, Alban, qui habite à Rouen, se demande s’il peut déduire de ses impôts des cours de soutien scolaire pour sa fille de 8 ans.

OUI

La réponse est oui. Le crédit d'impôt est égal à 50% des dépenses, dans la limite de 6.000€ par an. Vous devez les déclarer dans la case 7DB intitulée “emploi à domicile”.

Et ne soyez pas surpris si cette case est déjà préremplie. C’est le cas notamment si vous bénéficiez de l’avance immédiate de crédit d’impôts pour une garde d’enfants de plus de 6 ans ou un employé de ménage.

Faut-il déclarer les revenus de ses enfants majeurs?

C'est une question que se posent beaucoup de parents. Votre enfant a plus de 18 ans, il commence à travailler, en job étudiant par exemple, et vous vous demandez s’il doit remplir sa propre déclaration de revenus.

OUI MAIS...

En principe, il faut faire sa première déclaration de revenus dès 18 ans, et dès le premier salaire mais tant que votre enfant est célibataire et qu’il a moins de 25 ans, vous pouvez continuer de le rattacher à votre foyer fiscal. Vous bénéficiez ainsi toujours de la demi-part qui permet de réduire le montant de vos impôts. En revanche, vous devez déclarer ses revenus en plus des vôtres.

Pour savoir ce qui est le plus avantageux, déclarer les revenus de votre enfant majeur en gardant votre demi-part ou la perdre et qu’il se déclare individuellement, vous pouvez utiliser le simulateur d'impôts mis à disposition sur le site service-public.fr.

