Des augmentations pour les fonctionnaires? Le ministère veut mettre l’accent sur les bas salaires

Les syndicats de la fonction publique sont reçus ce lundi après-midi par le ministre Stanislas Guérini, qui est prêt à revaloriser les fonctionnaires aux bas salaires.

Vers une revalorisation des fonctionnaires? Le ministre de la Fonction Publique Stanislas Guérini reçoit ce lundi après-midi les huit syndicats de la fonction publique pour négocier sur les rémunérations des agents. Ces syndicats avaient été reçus en mai, un par un. C'est la première réunion en "multilatérale", après des mois de gel des discussions pendant la réforme des retraites... Plusieurs annonces devraient être faites en fin de journée.

L'an dernier, le ministre avait annoncé le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Il avait augmenté de 3,5%, pour un coût de 7,5 milliards d'euros. Cette année, le ministère est prêt à revaloriser les fonctionnaires aux bas salaires. Car avec une inflation toujours aussi forte, il y a urgence à agir, estime l'exécutif.

Le gouvernement pourrait jouer sur l'attribution des points

Une première augmentation pour tous les fonctionnaires devrait être proposée ce lundi après-midi avec une hausse du point d'indice. Les syndicats demandent à ce qu'elle soit au moins équivalente à celle de l'an dernier, de 3,5%.

Mais le ministère de la Fonction publique veut surtout mettre l'accent sur les plus petits salaires, notamment les agents de catégorie C, plus touchés par l'inflation. Alors, en parallèle, le ministère pourrait utiliser un deuxième levier: l'attribution des points. En donnant davantage de points aux fonctionnaires moins bien payés, l'Etat peut mieux cibler les salaires à augmenter.

En plus de cette revalorisation, d'autres sujets vont être négociés avec les syndicats, comme la hausse de certaines primes ou le meilleur remboursement des transports en commun. Reste à déterminer le montant global de ces augmentations, et l'enveloppe que le ministère est prêt à engager.