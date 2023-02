Kookaï: "Très inquiets", les syndicats assurent que la direction veut fermer 15 magasins

"Les créances à l'Urssaf pour les cotisations sociales ne sont plus réglées, les loyers ne sont plus payés et les salaires sont versés par les fonds de garantie, on est très inquiets. On a six mois de sursis pour étudier le dossier. Et le redressement, c'est 18 mois. Mais je pense qu'on va très vite voir le jour dans ce dossier", prédit Gérald Gautier.