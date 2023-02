Ventes de vêtements: la mode hommes rebondit, la seconde main explose

Dans "Charles Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre détaille les chiffres des ventes du secteur de l’habillement en 2022, en légère amélioration par rapport à 2021 mais toujours inférieures à 2019.

Mieux qu’en 2021, mais moins bien qu’en 2019: c’est le bilan que le secteur de l’habillement peut tirer de son année 2022. Le chiffre d’affaires du secteur a augmenté de 3,9% par rapport à 2021 mais 6% en-dessous de son niveau d’avant crise sanitaire.

Et ce sont bien trois années compliquées que vient de vivre le secteur. En raison de l'épidémie de Covid-19, les magasins ont dû garder porte close une bonne partie de 2020 et 2021. Et en 2022, l'inflation a pesé sur le pouvoir d’achat et donc freiné les ventes. La chaussure ne fait pas mieux.

En revanche, il faut souligner un véritable sursaut de la mode homme (+11,3% par rapport à 2021). Sans doute parce qu’il s’agit d’un marché de besoin plus que d’un marché d’impulsion, porté par la nécessité de renouveler sa garde-robe après deux ans passés "en survêtement".

Les magasins en hausse

La grande révolution du commerce de vêtements, c’est le boom du marché de la seconde main (vêtements, chaussures et maroquinerie). Il a représenté 6 milliards d'euros en France l'année dernière, contre "un milliard seulement en 2018".

Mais le plus surprenant, c’est que cette progression se fait plus au détriment des ventes sur internet que des ventes dans les magasins. Ces derniers ont connu une hausse du chiffre d'affaires de 13,9% par rapport à 2021, tandis que la vente en ligne a reculé de 12,7% pour l'habillement et les textiles (mais reste à +13% par rapport à 2019).