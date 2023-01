Facture d'électricité: "c'est intenable"

Arnaud Lhermite, directeur d’une chaudronnerie/tôlerie en Bourgogne, appelle tous les patrons à envoyer leur facture d’électricité à Emmanuel Macron.

"On a reçu une facture multipliée par 6. On passe de 21 000 à 150 000 € sur l'année."

"C’est intenable, on n’a pas le choix."