"Il ridiculise l'histoire africaine": pour Gims, les pyramides servaient d'antennes électriques

Le chanteur Gims s'est improvisé professeur d'histoire, en faisant part de théories complotistes évoquant l'électricité présente en Afrique dès l'antiquité, les pyramides servant d"'antennes".

Les historiens en PLS. Selon le chanteur Gims, les pyramides antiques étaient "des foutues antennes" et l'électricité était déjà maîtrisée il y a plusieurs milliers d'années. C'est ce qu'a assuré le chanteur de "Sapé comme jamais" parmi d'autres théories complotistes dans une interview pour l'émission OuiHustle diffusée le 28 mars sur YouTube.

"L'Afrique, c'est Wakanda (pays imaginaire dans le comics Black Panther qui possède une technologie avancée, ndlr), c'est le futur normalement chez nous. A l'époque de l'empire de Koush (un royaume situé au sud de l'Egypte du 23e au 4e siècle avant J.C.), il y avait l'électricité. Les pyramides que l’on voit, au sommet il y a de l’or, et l’or c’est le meilleur conducteur pour l’électricité. C’était des foutues antennes! Les gens n'arrivent pas à comprendre ça et les historiens le savent", assure-t-il face au Youtubeur Le Chairman un peu circonspect.

Une sortie qui inquiète, alors que l'interprète de "Bella" comptabilise 3 millions d’abonnés sur Twitter, 11 millions sur Facebook et 11 millions sur Youtube: "Courage aux profs d’histoire du collège et du lycée", s'inquiète Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l’Université Paris-Cité, qui a repéré l'extrait.

"Gims se ridiculise et ridicule l'histoire africaine"

Dans "Les Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story, l'enseignante Barbara Lefebvre note que Gims évoque le royaume de Koush, une dynastie de pharaons nubiens qui ont également érigé des pyramides. "Ce royaume fait partie d'une certaine mythologie apparue dans les années 60 chez de nombreux intellectuels africains notamment Cheick Anta Diop. Ce que je trouve triste, c'est qu'il y a de quoi promouvoir les cultures précoloniales africaines et on veut toujours se rattacher à la civilisation égyptienne qui a une image de prestige", ajoute-t-elle.

"Pourquoi Gims n'est pas capable d'expliquer ce qu'ont été les grandes civilisations pré-coloniales africaines? Il a besoin d'inventer des légendes ridicules. Il se ridiculise et il ridicule l'histoire africaine. J'ai de la peine pour les historiens africanistes qui travaillent sérieusement et se font ridiculiser par Gims qui raconte n'importe quoi", déplore Barbara Lefebvre.

Mais le chanteur ne s'arrête pas aux pyramides. "L'Afrique a peuplé l’Europe avant les Européens. On les appelait à l’époque les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens qui venaient d’Asie. Et 50.000 ans avant les Européens, on avait la notion de chevalerie". Les preuves de ces chevaliers noirs seraient visibles sur des tableaux "cachés dans les catacombes".

Une sortie qui fait tiquer les historiens, spécialistes du moyen-âge. "C'est évidemment ridicule", déplore Actuel Moyen-Âge, un collectif de doctorants médiévistes spécialistes de la période. "On a bel et bien des illustrations montrant des chevaliers noirs de peaux, notamment à travers la figure de saint Maurice, mais il n'y a rien de "caché", ajoute le collectif sur Twitter.

"Qu'il arrête de raconter n'importe quoi sur des sujets sérieux"

"C'est un dérapage de plus pour Gims", déplore également le chef d'entreprise Mehdi Ghezzar dans "Les Grandes Gueules". "Il est très bon dans ce qu'il fait, qu'il continue à faire de la musique. Qu'il arrête de raconter n'importe quoi sur des sujets plus sérieux. A chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit des conneries", se désespère-t-il.

La sortie de l'ancien membre de la Sexion d'Assaut n'a pas manqué d'attiser les réactions opportunistes. A commencer par l'extrême droite, où l'on a promptement réagi avec des paralèlles douteux, Julien Odoul juxtaposant le chanteur et Sandrine Rousseau et Eric Zemmour faisant une comparaison entre Gims et Bilal Hassani.