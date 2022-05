Pourquoi le loup réapparaît en Bretagne pour la première fois depuis un siècle?

Un loup a été observé dans le Finistère mercredi. Ce n’était plus arrivé depuis un siècle. Il pourrait venir d'Italie. 624 individus ont été recensés en France cette année, un chiffre en augmentation.

Après plus d'un siècle d'absence, le loup vient de faire sa réapparition en Bretagne, dans le Finistère. Un loup a été filmé par un appareil automatique mercredi, dans le centre du département.

La plus grande probabilité, c’est que ce soit un loup de souche italienne. qui vienne du Massif Central.

L’animal a probablement parcouru des centaines de kilomètres pour arriver jusque-là. "La plus grande probabilité, c’est que ce soit un loup de souche italienne. qui vienne du Massif Central. Il a forcément fait quelques centaines de kilomètres, mais il a de grandes capacités de déplacement et de discrétion. Car à priori, il n’a été signalé dans aucun des départements bretons où il a forcément dû passer pour arriver jusqu’ici", explique à RMC François de Beaulieu, porte-parole du groupe Loup Bretagne.

Réapparu en France en 1992

Cette observation réalisée dans les monts d'Arrée (Finistère), d'un animal seul et éloigné des zones où l'espèce est installée, est caractéristique des individus en phase de dispersion, phénomène qui intervient deux fois dans l'année, au printemps et à l'automne. Les loups peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant de se fixer, et ceci en quelques mois.

La rapidité de déplacement et la discrétion de cette espèce d'un point à un autre fait qu'elle peut facilement passer inaperçue le long de son trajet de dispersion. "A ce stade, cette observation dans le Finistère ne permet pas d'affirmer que le loup s'installe dans le département", indique toutefois la préfecture.

L'Office français de la biodiversité estime la population de loups gris en France à 624 individus selon un bilan établi cet hiver, contre 580 loups recensés l'année précédente. Depuis le retour du loup en France dans les Alpes du Sud en 1992, l'espèce s'est surtout installée sur les principaux massifs montagneux français. Mais elle est régulièrement aperçue sur des territoires éloignés du cœur de population alpin, comme ça a été le cas dans les départements de la Vendée, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique ou le Calvados, explique la préfecture du Finistère.