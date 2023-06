Un influenceur TikTok simule sa mort et réapparaît à son enterrement

Un influenceur belge, connu sous le nom de "Ragnar le fou" sur TikTok, a fait croire à sa famille et ses proches qu'il était décédé, avant de réapparaître à son enterrement à bord d'un hélicoptère.

Un canular osé, "Ragnar le fou", un influenceur TikTok, a simulé sa mort, plongeant ses proches dans la tristesse, avant de réapparaître lors de son enterrement, dimanche, à bord d'un hélicoptère.

Jeudi 8 juin, l'annonce de son décès est publié sur les réseaux sociaux. “Repose en paix papa. Je n’arrive pas à y croire. Pourquoi la vie est si injuste! Pourquoi toi! Tu viens encore de devenir papou et papa, tu avais encore toute la vie devant toi, je t’aime! On t’aime!", écrivait sa fille sur Facebook.

"On ne t’oubliera jamais, repose en paix papa d’amour!”, ajoutait-elle.

Prévue dimanche, la cérémonie de son enterrement a pris une tournure inattendue. L'influenceur belge, de son vrai nom David Baerten, a débarqué à bord d'un hélicoptère, pour révéler la supercherie à ses proches. Seule sa femme était au courant depuis le début.

Une mise en scène qui n'a pas plu à tout le monde. Mais "Ragnar le fou" l'assure, ce canular partait d'une bonne intention: Je ne voulais pas blesser autant de monde. Je ne m’attendais pas à être si apprécié par les gens. J’ai simulé ma mort et j’ai vu les personnes qui tiennent vraiment à moi, qui se sont déplacés pour venir me voir. Je n’ai pas gagné de cagnotte contrairement à ce qu’on a pu entendre", a-t-il confié à la RTBF.

"J’ai préparé cette mise en scène depuis plus d’un an et grâce à ma simulation de mort, je suis invité partout dans ma famille", a-t-il ajouté.