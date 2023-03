"Inacceptable": le ministre du Numérique tacle TikTok sur son traitement de données hors de l'UE

Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, estime que le réseau social chinois TikTok doit faire plus d'efforts pour se conformer aux règles de la France et l'Union européenne.

"C'est toujours bon de rappeler qu'en Europe nous avons des règles". Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, a profité de son passage sur RMC ce jeudi matin pour appeler le réseau social TikTok à faire plus d'efforts pour se conformer aux régulations européennes.

Le réseau social est régulièrement critiqué pour son aspect "addictif" pour les jeunes, et va mettre en place dans quelques semaines, par défaut, un avertissement au bout de 60 minutes d'utilisation pour tous ceux qui ont déclaré avoir moins de 18 ans. Une avancée qui était "attendue, mais bienvenue", commente-t-il.

Mais il reproche surtout au réseau social son opaque système de collecte de données, ainsi que la question de leur traitement qui fait l'objet de plus en plus d'inquiétudes au niveau mondial. Après la Commission européenne, c'est le Parlement européen qui a décidé d'interdire à ses agents d'installer le réseau social sur leur téléphone professionnel.

"Nous exigeons que les données des utilisateurs soient traitées en Europe. Et aujourd'hui certaines données de TikTok peuvent être traitées, manipulées, hors de l'UE, et ça c'est inacceptable", lance-t-il.

C'est la raison pour laquelle il a été demandé aux dirigeants de TikTok s'engagent à ce que, courant 2023 les données des utilisateurs européens soient traités en Europe. "Je vais les recevoir dans quelques jours pour obtenir de leur part un calendrier précis de conformité à cela", explique-t-il.

"Les géants du numérique, c'est au niveau européen qu'il faut que nous leur imposions nos règles", note Jean-Noël Barrot qui rappelle également qu'il faudra que TikTok se conforme également à l'interdiction de la publicité ciblée sur les mineurs qui entrera en vigueur "dans quelques mois dans tous les Etats membres de l'UE. "S'il ne respectent pas cela, l'amende pourra monter jusqu'à 6% de leur chiffres d'affaires", explique-t-il, ce qui peut représenter dans le cas de TikTok près de 300 millions d'euros d'amende.

Concernant la protection des utilisateurs, notamment face aux arnaques, Jean-Noël Barrot assure des "discussions sont en cours" après la grande consultation lancée par Bruno Le Maire avec utilisateurs et acteurs du secteur. Ces contributions sont aujourd'hui "traitées", et le ministre promet que "fin mars" que des mesures concrètes seront prises pour "protéger les consommateurs".