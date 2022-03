Comment la guerre en Ukraine a fait de la Première dame, Olena Zelenska, une résistante ciblée par les Russes

Olena Zelenska est la femme de Volodymir Zelensky, le président ukrainien. Depuis le début de la guerre en Ukraine, elle s'est emparée des réseaux sociaux pour dénoncer les actes russes, au point d'acquérir le statut de résistante.

À l’instar de son mari, avec le début de la guerre en Ukraine, Olena Zelenska a acquis l’image d’une résistante. Et son destin a basculé avec celui du président de l’Ukraine, Volodymir Zelensky. Elle était productrice de télévision et scénariste, elle s’est retrouvée Première dame quand son mari a été élu et maintenant résistante en temps de guerre.

Elle a commencé par écrire les discours de son mari. Aujourd’hui, elle s’est emparée des réseaux sociaux. Elle poste quotidiennement des photos de victimes de la guerre sur Instagram et notamment des enfants. Avec des textes déchirants, traduits en plusieurs langues, elle met des visages et des histoires sur ces jeunes Ukrainiens qui ont péri.

Comme Alice, qui n’a pas pu vivre jusqu’à ses 8 ans, Kiril, un bébé de 18 mois, qui n’a pas pu être sauvé, à Marioupol, Arsène, 14 ans, frappé par un éclat d’obus. “Combien d’enfants doivent encore mourir?”, demande-t-elle. Elle en a recensé 38, et lance cet appel: “Montrez ces visages aux mères des soldats russes, faites leur savoir ce que leurs fils font en Ukraine”.

Une famille séparée

Et comme elle incarne la résistance, elle est une cible. C’est ce qu’avait dit Volodymir Zelensky au début de la guerre: “Je suis la cible numéro 1, ma famille, la cible numéro 2”.

Le couple s’est rencontré sur les bancs de l’université. Elle étudiait l’architecture et lui le droit. Elle était fiancée à un autre. Il attendra 8 ans, qu’elle le quitte, pour la séduire. Ils ont ensuite travaillé ensemble pour la société qui produisait les séries, dans lesquelles Volodymir Zelensky jouait. Ils ont deux enfants de 9 et 17 ans.

La famille est séparée en ce moment. Olena Zelenska se cache dans un autre abri, loin de son mari, pour sa sécurité. Mais elle serait toujours en Ukraine.

Lorsque son mari est entré en politique, elle expliquait ne pas vouloir prendre la lumière, mais la guerre en a décidé autrement. “Mes enfants me regardent” écrit-elle. Je ne paniquerai pas et ne verserai pas de larmes”.