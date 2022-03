"Un énorme chaos": pour fuir la guerre, des millions d'Ukrainiens prennent la route

Après deux semaines de guerre, des Ukrainiens tentent encore de quitter Kiev par la route. Un exode qui crée des convois très importants sur les routes, comme ont pu le constater les envoyés spéciaux de RMC.

Des kilomètres et des kilomètres de voitures à l’arrêt. En Ukraine, la guerre a mis des milliers de personnes sur les routes. Des convois qui prennent la direction de l’Ouest, la partie du pays encore relativement épargnée par les combats. L’objectif est même encore plus loin, la frontière polonaise.

"C’est un énorme chaos, explique Nicolas Poincaré dans 'Apolline Matin' sur RMC et RMC Story. Ce pays garde un axe central, une route de l’est vers l’ouest. Il y a peut-être des millions de personnes qui essayent de traverser. Ça donne le plus grand bouchon que je n’ai jamais vu de ma vie. On fait 500 km et en sens inverse, c’était presque 500 km de bouchon, avec des familles entières bloquées. L’essence est aussi un problème considérable. Si vous voulez mettre un peu d’essence dans votre voiture, il faut faire trois, quatre heures de queue, pour obtenir dix litres. Ce sont des gens sidérés, qui vivaient comme vous et moi il y a une semaine, et qui sont en train de tout perdre."