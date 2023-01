Explosion dans une mosquée au Pakistan: au moins 25 morts et 120 blessés

Une explosion a eu lieu dans une mosquée de Peshawar, au Pakistan. Au moins 25 morts ont été recensés jusqu'à présent. L'explosion a eu lieu à l'heure de la prière.

Au moins 25 personnes ont été tuées et 120 autres blessées dans une explosion survenue lundi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, a indiqué une source administrative.

"Jusqu'ici 25 personnes ont été tuées et 120 blessées (....) D'autres corps ont été sortis (de la mosquée). Actuellement, notre priorité numéro un est de sauver les personnes coincées sous les décombres', a déclaré Shaffiullah Khan, un haut responsable administratif de la province du Khyber Pakhtunkhwa, dont Peshawar est la capitale.

Une vaste opération de secours était en cours, menée par les pompiers à l'aide d'engins de déblaiement. "Nous cherchons à obtenir de plus amples informations, mais l'explosion a eu lieu à l'heure de la prière", a confirmé, Muhammad Ijaz Khan, le chef de la police de Peshawar. Une partie du toit et d'un mur de la mosquée se sont effondrés sous le souffle de l'explosion et une opération était en cours pour secourir des personnes coincées sous les débris.

Regain de tensions avec les Talibans

Selon la police, l'explosion est survenue au deuxième rang des fidèles assemblés pour la prière. Des équipes de déminage étaient sur place pour examiner la possibilité qu'elle ait été causée par un attentat suicide.

En mars 2022, un attentat suicide revendiqué par l'EI-K, la branche locale du groupe Etat islamique (EI), dans une mosquée chiite de Peshawar avait fait 64 morts. Selon la police, le kamikaze était un ressortissant afghan installé au Pakistan avec sa famille depuis plusieurs années, qui avait préparé l'attentat en Afghanistan.

Le Pakistan est confronté depuis quelques mois, en particulier depuis la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan en août 2021, à une détérioration de la sécurité.