Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky semble confirmer la perte de Bakhmout puis rétropédale

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, lors de sa visite au G7 ce dimanche, qu'il "ne reste rien" de Bakhmout et a semblé confirmer la perte de ce qu'il reste de cette ville par les forces ukrainiennes. Quelques heures plus tard, le porte-paroel de la présidence ukrainienne a démenti la prise de la ville au centre d'une bataille depuis plusieurs mois.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, invité surprise du sommet du G7 à Hiroshima (Japon), a déclaré dimanche qu'il ne "reste rien" de la ville ukrainienne de Bakhmout, théâtre de longs et sanglants combats et dont Moscou a revendiqué la prise samedi.

La presse a demandé: "Président Zelensky, Bakhmout est-elle encore aux mains de l'Ukraine ? Les Russes disent avoir pris Bakhmout". Le chef d'Etat ukrainine a alors répondu: "Je ne pense pas", sans qu'il soit clair s'il répondait à la première ou à la seconde partie de la question.

"Vous devez comprendre qu'il n'y a rien" là-bas. "Aujourd'hui, Bakhmout n'est que dans nos coeurs".

Son porte-parole dément

Quelques heures plus tard, le porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Serguiï Nykyforov, a démenti une confirmation de la capture de la ville de Bakhmout par les forces russes dans l'est:

"Le président a démenti la capture de Bakhmout", a précisé sur Facebook.

Assis aux côtés du président américain Joe Biden lors d'une rencontre en marge du G7 à Hiroshima, M. Zelensky a visiblement eu du mal à s'exprimer sur ce sujet, avec une réponse en anglais longue, émotionnelle et parfois confuse.

Il a semblé suggérer que Bakhmout n'était qu'une victoire à la Pyrrhus pour les Russes et qu'il n'y avait plus rien à perdre sur place pour les Ukrainiens. "Il n'y a rien dans cet endroit (...) juste des ruines et beaucoup de Russes morts", a-t-il déclaré.

Il a souligné que les soldats ukrainiens avaient fait du "bon travail" et que "nous apprécions leur excellent travail". La Russie a revendiqué samedi la "libération totale" de Bakhmout, théâtre de la bataille la plus longue et la plus meutrière de la guerre lancée en février 2022.