"Il faut reconnaître" que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'Otan, assure Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que l'entrée dans l'Otan, motif avancé par la Russie pour justifier son invasion du pays, allait être compliquée pour l'Ukraine.



"Il faut reconnaître" que l'Ukraine ne pourra pas adhérer à l'Otan, a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky alors que ce dossier est un des motifs avancés par la Russie pour justifier son invasion du pays.

"Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pourrions pas adhérer. C'est la vérité et il faut le reconnaître", a déclaré le président ukrainien en visio-conférence pendant une réunion des dirigeants des pays de la Joint Expeditionary Force, une coalition menée par la Grande-Bretagne. "Je suis content que notre peuple commence à le comprendre et à ne compter que sur ses forces", a-t-il ajouté.



Il a toutefois regretté que l'Otan, "qui semble hypnotisée par l'agression russe", refuse de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine.



"On entend des arguments selon lesquels la -Troisième Guerre mondiale- pourrait commencer si l'Otan ferme son ciel pour les avions russes. C'est pour cela que la zone humanitaire aérienne n'a pas été créée au-dessus de l'Ukraine et c'est pour cela que les Russes peuvent bombarder les villes et tuer des gens, faire sauter des hôpitaux et des écoles", a-t-il lancé.

"L'Otan n'était pas prête à accepter l'Ukraine"

Le président Zelensky avait déjà tempéré sa position sur l'Otan la semaine dernière dans un entretien à la chaîne américaine ABC: "S'agissant de l'Otan, j'ai tempéré ma position sur cette question il y a déjà un certain temps, lorsque nous avons compris" que "l'Otan n'était pas prête à accepter l'Ukraine", a-t-il déclaré dans cette interview le 8 mars.



La Russie a envahi le 24 février l'Ukraine et mène une guerre dans cette ex-république soviétique. Moscou affirme vouloir la garantie que Kiev n'entrera jamais dans l'Otan, une alliance transatlantique créée pour protéger l'Europe de la menace de l'URSS au début de la guerre froide et qui s'est ensuite progressivement élargie jusqu'aux portes de la Russie.

