Guerre en Ukraine: comment le métro de Kiev protège les habitants

Pour échapper aux bombardements de l’armée russe, des milliers d’habitants de Kiev se réfugient dans le métro. Parmi les plus profonds du monde, il a été construit pendant la Guerre froide pour se protéger d’éventuelles attaques nucléaires. Avec de nombreuses spécificités.

Depuis le début de la guerre qui touche l’Ukraine, 15.000 personnes ont trouvé refuge dans le métro de Kiev. Ils se réfugient sous terre dans le métro pour dormir.

"Au début, les explosions étaient loin, mais depuis, elles se sont rapprochées. J’avais l’impression que ça tirait en bas de chez moi. J’entendais le bruit des soldats. Au bout de quatre nuits, j’ai fini par trouver le sommeil, mais uniquement parce que je suis descendu dans le métro", raconte à RMC Dmytro, un informaticien ukrainien.

"On s’est fait beaucoup d’amis ici. On s’entraide énormément, on se rassure. On est comme une famille", confie également Oxana, une autre habitante de Kiev.

Une station à 105 mètres de profondeur

Dans les couloirs du métro, des matelas sont disposés par terre. On y voit aussi des tentes, des sacs de couchage, des réchauds. Certains ont même laissé leurs chaussons.

Le métro de Kiev est parmi les plus profonds du monde, à 92 mètres en moyenne. Une des stations se situe même à 105 mètres de profondeur. Pour y descendre, il faut emprunter deux escalators pendant un peu plus de 5 minutes. Actuellement, les escalators sont en panne. Les habitants de Kiev doivent donc descendre à pieds l’équivalent de 30 étages.

Construit pour se protéger des attaques ... américaines

Le métro de Kiev a été construit dans les années 1960, en pleine Guerre froide. A l’époque de la paranoïa soviétique, il devait servir à transporter les populations, mais aussi d’abri atomique en cas d’attaque nucléaire américaine. Paradoxalement, 60 ans plus tard, il sert à protéger la population des bombes russes.

A l’époque de la Guerre froide, des petites réserves avec de l’eau et de la nourriture avaient été installées dans chaque station. Pour la première fois depuis 60 ans, ces petits bunkers ont été ouverts.

Conçu pour permettre la fuite du président

Le métro de Kiev est aussi prévu pour pouvoir permettre la fuite du président. La station la plus proche du palais présidentiel, aujourd'hui fermée, est différente des autres. Les murs sont prévus pour accueillir les autorités, les ministres, les parlementaires. Il y a aussi un tunnel qui permet de rejoindre directement le palais présidentiel, et qui pourrait être utilisé par le président Volodymyr Zelensky.